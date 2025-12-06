El Aston Villa frena al Arsenal en la Premier League

El frenazo del Arsenal en su visita a Villa Park dejó la Premier League más apretada que nunca. Un Aston Villa en plena forma, guiado por la mano de Unai Emery, logró una victoria agónica gracias al tanto de Emiliano Buendía en el último suspiro. El argentino, que había ingresado en los minutos finales, aprovechó un balón suelto en el área para batir a David Raya y desatar la euforia local. Con este triunfo, los "Villans" se sitúan a solo tres puntos del líder y confirman su extraordinaria racha, acumulando siete victorias consecutivas en todas las competiciones.
El encuentro se desarrolló con una intensidad altísima desde el primer minuto. El Arsenal, pese a sus numerosas bajas en defensa, consiguió generar peligro con las internadas de Bukayo Saka y la visión de Martin Odegaard, pero se topó una y otra vez con un inspirado Emiliano Martínez, que regresaba a la titularidad tras superar molestias físicas. Del otro lado, Ollie Watkins y Matty Cash empujaron al equipo local en busca del gol, y fue precisamente el lateral polaco quien abrió el marcador con una volea contundente al aprovechar un rechace en el área.
Arsenal pierde terreno en la Premier League
Mikel Arteta trató de cambiar el rumbo del duelo con la entrada de Viktor Gyökeres y Leandro Trossard tras el descanso. El belga, especialmente activo, logró empatar el partido con un potente remate después de una jugada iniciada por la presión de Declan Rice. Durante varios minutos, los "Gunners" dominaron con autoridad y rozaron la remontada, obligando a otra intervención decisiva de Martínez ante un disparo envenenado de Odegaard. Sin embargo, el empuje visitante no fue suficiente para contener la reacción final del equipo de Emery.
Cuando el empate parecía definitivo, el Aston Villa encontró la acción que cambió el destino del partido. En un último ataque, Buendía controló un balón dividido y lo colocó con precisión en la escuadra para firmar la victoria. Así, el conjunto de Birmingham prolongó su espectacular estado de forma y volvió a postularse como serio aspirante en la carrera por la cima. El Arsenal, pese al tropiezo, conservará el liderato al menos una jornada más, aunque con la sensación de haber dejado escapar un punto crucial en un momento decisivo de la temporada.