Mensaje de Lionel Messi, campeón de la MLS 2025

La conquista de la MLS por parte del Inter Miami marcó un capítulo histórico tanto para el club como para Lionel Messi, quien finalmente logró el título que se le había escapado desde su llegada en 2023. Dos años después de aterrizar en el fútbol estadounidense y tras vivir momentos de frustración, el astro argentino celebró este sábado la victoria por 3-1 sobre Vancouver, una final que también significó la despedida del fútbol profesional de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. El triunfo representó el cierre de un proceso de crecimiento deportivo que transformó por completo la identidad del equipo.
Horas después del encuentro, Messi utilizó sus redes sociales para expresar su sentir y valorar el camino recorrido hasta alcanzar el ansiado campeonato. Con la emoción aún latente, escribió: "Desde que llegué a Miami soñaba con este día. De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato. Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia del Inter Miami por la ambición y el laburo que pusieron".
Messi también se despidió de Busquets y Alba
El título cobra un valor aún más profundo si se considera que Messi lo comparte con dos compañeros con los que construyó una de las sociedades más memorables del fútbol moderno. Busquets y Alba, quienes disputaron ante Vancouver su último partido como futbolistas profesionales, cerraron sus carreras con un trofeo que simboliza el reencuentro y la unión que durante tantos años caracterizó su paso por el FC Barcelona. Para Messi, su presencia fue fundamental tanto dentro como fuera del campo.
Por ello, en su mensaje también dedicó un espacio para despedirse de ambos, destacando el vínculo que los une desde hace más de una década. "Y gracias Busi y Jordi por acompañarme en esta aventura y cerrarla de la mejor manera. Me pone también muy feliz compartir esto con ustedes", expresó el capitán del Inter Miami.