Nueva Santa Rosa es campeón del Apertura 2025 de la Primera

Nueva Santa Rosa se coronó campeón de la Primera División del futbol guatemalteco tras una final vibrante que terminó por inclinarse claramente a su favor. Aunque llegaba con la desventaja del marcador tras perder en la ida, el equipo supo reponerse con autoridad y derrotó 4-0 al Deportivo San Pedro en el Complejo Deportivo de Barberena, logrando un global de 4-2 que le permitió levantar su primer título en la categoría de plata.
El cuadro santarroseño mostró una superioridad incuestionable durante los 120 minutos, especialmente en los tiempos extra, donde consolidó su victoria. Los goles de David Álvarez, Kevin Perea y King León sellaron una remontada memorable y dejaron sin respuesta a un San Pedro que, una vez más, se quedó a las puertas de tocar la gloria. Para los ‘shecanos’, esta derrota vuelve a ser un duro golpe, especialmente después de haber conseguido un buen resultado en la final de ida.
Nueva Santa Rosa, la gran sorpresa del torneo
Bajo la dirección técnica de Marlon Iván "El Chino" León, Nueva Santa Rosa firmó una campaña histórica. El conjunto encontró equilibrio, solidez y un estilo de juego que le permitió competir de tú a tú con plantillas de mayor inversión, como la del Deportivo San Pedro. El trabajo colectivo, sumado a la efectividad en los momentos clave, fue determinante para lograr el campeonato y marcar un hito para la institución.
A pesar del desenlace, ambos equipos tienen motivos para ilusionarse de cara al futuro. Nueva Santa Rosa y San Pedro aseguraron el 50% del boleto de ascenso a la Liga Nacional, por lo que aún tienen posibilidades de llegar a la máxima categoría del futbol guatemalteco. Será hasta mediados del próximo año cuando se definan los clubes que finalmente darán el salto, prometiendo nuevas emociones y una lucha intensa por el ascenso.