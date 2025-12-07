Resultado Achuapa vs. Mixco - Cuartos de final Apertura 2025

El enfrentamiento entre Achuapa y Mixco se convirtió en el partido más vibrante en lo que va de los cuartos de final del Apertura 2025, dejando una estela de intensidad y dramatismo que mantuvo a los aficionados al borde del asiento. En un duelo marcado por el ritmo frenético, la valentía y la ambición ofensiva de ambos clubes, los cebolleros lograron imponerse 3-2 para tomar una ventaja valiosa en la serie.
Las emociones comenzaron temprano. Apenas a los ocho minutos, un error en la zaga de Achuapa al intentar despejar permitió que Yonathan Pozuelos quedara frente al arco para definir el 0-1. Sin embargo, la respuesta local no tardó. Al minuto 18, Agustín Maziero igualó desde el punto penal, en una jugada que también dejó a Mixco con un hombre menos tras la expulsión de Jeshua Urizar por doble amonestación. Antes del descanso, al 41, Erick Sánchez apareció en el segundo palo para empujar el balón con el muslo y firmar el 2-1 que levantó al estadio.
Achuapa saborea las semifinales
A pesar de la inferioridad numérica, Mixco salió al complemento decidido a pelear por el empate y lo consiguió al 49, cuando Nicolás Martínez cerró un contragolpe con una barrida oportuna para el 2-2. Pero la alegría duró poco: al minuto 59, Carlos Castrillo ganó en lo alto tras un tiro de esquina y conectó un certero cabezazo que devolvió la ventaja a Achuapa, estableciendo el 3-2 definitivo en un duelo cargado de emociones.
Con este resultado, Achuapa—séptimo en la fase regular—viajará al partido de vuelta con una ligera ventaja, mientras que Mixco buscará hacer valer su fortaleza como segundo lugar de la clasificación.
La definición se disputará el jueves 11 de diciembre a las 15:00 en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Vale recordar que el criterio de desempate privilegia primero la diferencia de goles en el global y, de persistir la igualdad, la posición en la tabla, un punto que favorece a los mixqueños.