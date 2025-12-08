 Jean Pierre Brol logra plata en la Copa del Mundo de tiro
Deportes

Jean Pierre Brol logra medalla de plata en la Copa del Mundo de tiro

"Estoy muy contento y emocionado por esta medalla", dijo Jean Pierre Brol tras lograr la plata en Doha, Catar, en la Copa del Mundo de tiro deportivo.

Jean Pierre Brol, en la Copa del Mundo de tiro en Doha, Catar.-instagram @coguatemalteco
Jean Pierre Brol, en la Copa del Mundo de tiro en Doha, Catar. / FOTO: instagram @coguatemalteco

El tirador guatemalteco Jean Pierre Brol Cárdenas, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a situarse entre la élite mundial del tiro deportivo al conquistar la medalla de plata en la especialidad de trap durante la final de la Copa del Mundo disputada en Doha. Su actuación, marcada por precisión y temple competitivo, reafirmó su posición como uno de los referentes actuales de la disciplina.

Brol acertó 28 de los 30 platos, quedándose apenas a un punto del estadounidense William Hinton, quien se llevó el oro tras errar únicamente su duodécimo disparo. La final fue especialmente reñida, pues ambos atletas habían llegado empatados desde la fase clasificatoria, y cada fallo resultó determinante. Por su parte, Brol marró en el décimo y el vigésimo primer plato, lo que terminó separándolo del título. El podio lo completó el también estadounidense Walton Eller, con 23 platos derribados.

Jean Pierre Brol termina un año de ensueño

Tras la competencia, el guatemalteco se mostró satisfecho y emocionado por el resultado. Destacó la importancia de un ajuste técnico de último minuto realizado por su entrenador y el apoyo de su familia, especialmente la presencia de su esposa en el evento. "Estoy muy contento y emocionado por esta medalla... Estoy aquí con el mejor equipo de tiro", expresó. También valoró su desempeño a lo largo de la temporada, la cual calificó como positiva pese a los desafíos del ritmo competitivo.

La jornada en Doha también dejó resultados destacados en otras categorías. En la rama femenina del trap, la italiana Silvana María Stanco, subcampeona olímpica en París 2024, conquistó el oro tras un intenso desempate frente a la sanmarinense Alessandra Perilli. El bronce fue para la turca Rumeysa Pelin. En las pruebas de skeet, el estadounidense Christian Elliott lideró un podio totalmente norteamericano en la categoría masculina, mientras que en la femenina la china Yiting Jiang se adjudicó la medalla de oro.

Foto embed
Foto de archivo de Jean Pierre Brol en los Juegos Olímpicos de París 2024 - Archivo

