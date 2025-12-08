 Toluca visita a Tigres en el inicio de la final de México
Definidas las fechas y horarios de la final entre Toluca y Tigres

Los partidos de las finales del futbol mexicano se jugarán el jueves 11 y domingo 14 de diciembre.

Toluca, campeón defensor, se medirá a Tigres en la final del futbol mexicano
Toluca, campeón defensor, se medirá a Tigres en la final del futbol mexicano / FOTO: @TolucaFC

El campeón Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, visitará el próximo jueves al Tigres UANL de su compatriota Guido Pizarro, en el partido de ida de la final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

La Liga Mx confirmó este lunes los horarios de la fase decisiva del campeonato, en la que los Diablos de Mohamed buscarán su duodécimo título para alcanzar al Guadalajara como segundo cuadro más ganador de la liga, y Tigres irá por su novena estrella.

La serie de difícil pronóstico tendrá el duelo de arranque el jueves a las 20:00 horas GT, en el estadio Universitario de los Tigres, que saldrán a confirmar su defensa como la mejor del campeonato y, después de eso, tratarán de herir al rival, con un ataque liderado por el argentino Ángel Correa, campeón mundial con su país en Qatar 2022.

Los mejores en la final 

La final pondrá cara a cara a los dos primeros de la clasificación en la fase regular, el Toluca con el mejor ataque y Tigres con la defensa más segura. Los Diablos convirtieron 43 anotaciones, ocho más que los Tigres, que recibieron apenas 16 goles, dos menos que los de Mohamed.

Si bien el Toluca cuenta con el líder goleador, el portugués Paulinho, tiene lesionado al mundialista mexicano Alexis Vega, una de las bujías de su ataque. Como hizo en cuartos de finales y semifinales, Mohamed tratará de enmendar eso con el brasileño Helinho, con buen rendimiento en las dos últimas semanas.

El partido de vuelta se jugará en el estadio Nemesio Diez de Toluca, elevado 2.600 metros sobre el mar, el próximo domingo a las 19:00 horas GT. 

A lo largo de sus 108 años de historia, el Toluca ha conquistado 11 títulos del futbol mexicano y suma ocho medallas de segundo lugar.

De esta manera, si los Diablos Rojos logran superar a los Tigres en la final del Apertura 2025, estarían alcanzando en trofeos a las Chivas, lo que los convertiría en el segundo equipo más ganador de nuestro país.

Además, se convertiría en el quinto club que consigue un bicampeonato en la era de los torneos cortos, tras los Pumas, el León, el Atlas y el América.

*Información EFE.

