 El Liverpool también gana sin Mohamed Salah
Deportes

El Liverpool también gana sin Mohamed Salah

Salah incendió el mundo futbol con un ataque a entrenador y club que acabó por dejarle fuera del partido de Liga de Campeones.

Compartir:
Liverpool saca triunfo importante ante Inter de Milán
Liverpool saca triunfo importante ante Inter de Milán / FOTO: EFE

El Liverpool conquistó este martes San Siro, superó al Inter de Milán (0-1) con un gol de penalti en el minuto 88 de Szoboszlai y volvió a ganar tras dos partidos sin conocer la victoria en medio de la polémica con el egipcio Mohamed Salah, apartado tras unas polémicas declaraciones en las que criticó abiertamente a su entrenador, Arne Slot.

El partido entre el Inter y el Liverpool quedó inevitablemente opacado por la polémica con Mo Salah. El extremo de los 'Reds' incendió el mundo futbol con un ataque a entrenador y club que acabó por dejarle fuera del partido de Liga de Campeones en el que el combinado inglés volvió a sonreír, aunque no sin polémica por la queja interista, que entendió que el agarrón de Bastoni sobre Wirtz no ameritaba la pena máxima.

La victoria refuerza a Slot. Bálsamo para calmar las aguas en el vestuario, para demostrar que el Liverpool también puede ganar sin una de sus leyendas. El inicio del partido 'Red' fue apabullante. El Inter, mermado por las bajas obligadas de Calhanoglu y Acerbi en la primera media hora, se dedicó a achicar aguas como buenamente pudo.

Entre Sommer bajo palos y Akanji y Bisseck desarticularon los ataques más importantes hasta que los suyos se asentaron en el campo. La fortuna jugó también a su favor. Porque cuando en el minuto 32 Konate remató de cabeza en el corazón del área pequeña y celebró el tanto, el VAR se encargó de devolver el empate a cero en el marcador. Su compañero Ekitike, en el remate inmediatamente precedente, tocó el balón con el brazo facilitando el tanto del central francés.

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

El defensa francés marcó su primer doblete como profesional, y de paso, fue artífice de la remontada del Barcelona ante Frankfurt.

Más detalles del partido 

Despertó el Inter con un remate de Lautaro Martínez que obligó a la gran parada de Alisson. Mejoró sobremanera el combinado de Crsitian Chivu y en la segunda parte opositó a la victoria con varios minutos de superioridad incontestable. Llegadas de Dimarco y Bastoni por perdil zurdo, ataques de Thuram y Lautaro en carril central y Barella moviéndose por todo el campo generando superioridades.

Pero entre ataques desperdiciados y apariciones del Liverpool esporádicas en área italiana, una de ellas rozó el final feliz por casi autogol de Bastoni, llegó un ataque que pareció no llegar a ningún lado, pero que acabó por decidir el partido. Bastoni, con Wirtz de espaldas y casi sin opciones de llegar al balón, agarró sutilmente la camiseta de su par y le cortó la carrera. El VAR llamó al colegiado y éste entendió que era penalti, pese a la incredulidad de los italianos.

Szoboszlai se encargó de ejecutar. Fuerte y ajustado al lado derecho de la meta defendida por Sommer, incapaz de frenar el brutal disparo del húngaro, decisivo en un partido clave en la historia del Liverpool, el primero con Salah apartado por sus palabras. El combinado inglés silenció San Siro y demostró que puede ganar también sin el egipcio.

Los tres puntos alzan al Liverpool en sus aspiraciones a clasificar directamente entre los ocho primeros. Es virtualmente octavo con 12 puntos, a la espera de que termine la jornada. El Inter, quinto con las misma unidades y dos derrotas seguidas.

*Información EFE.

En Portada

CC deja en firme la Ley Antipandillas al suspender amparo de integrante de la MSt
Nacionales

CC deja en firme la "Ley Antipandillas" al suspender amparo de integrante de la MS

03:04 PM, Dic 09
Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedralt
Nacionales

Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral

05:36 PM, Dic 09
Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelonat
Deportes

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

03:58 PM, Dic 09
Ricardo Arjona regresa al lugar de Hechos a la Antigua y disfruta de un alimento básico en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona regresa al lugar de "Hechos a la Antigua" y disfruta de un alimento básico en Guatemala

04:04 PM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos