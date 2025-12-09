Jugadores de Barcelona elogian a Jules Koundé

El delantero del Barcelona Marcus Rashford, autor de la asistencia del primero de los dos goles de Jules Kounde en la victoria frente al Eintracht, se ha congratulado de los tantos con la testa del jugador francés porque era una acción que habían practicado.
"Hemos estado entrenando justo eso esta semana. Estoy contento por él porque ha marcado no uno sino dos goles", ha valorado el futbolista británico en declaraciones a Movistar Liga Campeones.
Preguntado por su situación en el equipo, Rashford ha señalado que él "solo trata de generar para el equipo", ya sea como titular o como suplente.
"Raphinha me ayuda y me motiva mucho para que presione y busque darle energía al equipo desde la defensa. No importa si entro como suplente, mi único objetivo es aportar y ayudar al Barça a ganar todos los partidos", ha subrayado.
Pedri sobre Koundé
El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' se mostró feliz por el doblete que hizo su compañero Jules Kounde ante el Eintracht Fráncfort (2-1), porque "es un tío que trabaja mucho y se merecía estos dos goles".
"Esos dos tantos le van a venir genial para seguir al nivel al que nos ha estado ayudando los últimos años", añadió Pedri, consciente de la importante victoria que consiguió este martes su equipo, que tuvo que remontar el 0-1 de Knauff a los 21 minutos.
Y es que, para el canario, el encuentro fue "difícil de jugar" porque el Eintracht "se ha encontrado el gol a favor", "metía mucha gente atrás" y por eso "ha costado tanto hacerles ocasiones".
"Pero en el descanso ajustamos cosas, metimos más gente por dentro para que no le hicieran tanto el dos contra uno a Lamine, y en la segunda parte hemos salido mejor", explicó Pedri, feliz porque el equipo quería "ganar" el primer partido de Champions del Spotify Camp Nou.
*Información EFE.