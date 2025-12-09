 Jugadores de Barcelona elogian a Jules Koundé
Deportes

Jugadores de Barcelona elogian a Jules Koundé

Pedri y Rashford se refirieron a la jornada de ensueño que tuvo el francés ante el Frankfurt.

Compartir:
Jules Koundé marcó doblete ante Frankfurt
Jules Koundé marcó doblete ante Frankfurt / FOTO: EFE

El delantero del Barcelona Marcus Rashford, autor de la asistencia del primero de los dos goles de Jules Kounde en la victoria frente al Eintracht, se ha congratulado de los tantos con la testa del jugador francés porque era una acción que habían practicado.

"Hemos estado entrenando justo eso esta semana. Estoy contento por él porque ha marcado no uno sino dos goles", ha valorado el futbolista británico en declaraciones a Movistar Liga Campeones.

Preguntado por su situación en el equipo, Rashford ha señalado que él "solo trata de generar para el equipo", ya sea como titular o como suplente.

"Raphinha me ayuda y me motiva mucho para que presione y busque darle energía al equipo desde la defensa. No importa si entro como suplente, mi único objetivo es aportar y ayudar al Barça a ganar todos los partidos", ha subrayado.

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

El defensa francés marcó su primer doblete como profesional, y de paso, fue artífice de la remontada del Barcelona ante Frankfurt.

Pedri sobre Koundé

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' se mostró feliz por el doblete que hizo su compañero Jules Kounde ante el Eintracht Fráncfort (2-1), porque "es un tío que trabaja mucho y se merecía estos dos goles".

"Esos dos tantos le van a venir genial para seguir al nivel al que nos ha estado ayudando los últimos años", añadió Pedri, consciente de la importante victoria que consiguió este martes su equipo, que tuvo que remontar el 0-1 de Knauff a los 21 minutos.

Y es que, para el canario, el encuentro fue "difícil de jugar" porque el Eintracht "se ha encontrado el gol a favor", "metía mucha gente atrás" y por eso "ha costado tanto hacerles ocasiones".

"Pero en el descanso ajustamos cosas, metimos más gente por dentro para que no le hicieran tanto el dos contra uno a Lamine, y en la segunda parte hemos salido mejor", explicó Pedri, feliz porque el equipo quería "ganar" el primer partido de Champions del Spotify Camp Nou.  

*Información EFE.

En Portada

CC deja en firme la Ley Antipandillas al suspender amparo de integrante de la MSt
Nacionales

CC deja en firme la "Ley Antipandillas" al suspender amparo de integrante de la MS

03:04 PM, Dic 09
Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedralt
Nacionales

Expresiones de fe en la procesión de la Inmaculada Concepción de la Catedral

05:36 PM, Dic 09
Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelonat
Deportes

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

03:58 PM, Dic 09
Ricardo Arjona regresa al lugar de Hechos a la Antigua y disfruta de un alimento básico en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona regresa al lugar de "Hechos a la Antigua" y disfruta de un alimento básico en Guatemala

04:04 PM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos