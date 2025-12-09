 Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barça
Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barça

El portero alemán ha recibido el alta médica, y fue convocado para el partido ante el Enitracht Frankfurt por la Champions League que se llevará a cabo este martes.

Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barça - EFE
Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barça / FOTO: Agencia EFE

Marc-André ter Stegen ha recibido finalmente el alta médica diecinueve semanas después de pasar por el quirófano para tratar una lesión lumbar que lo había apartado de los terrenos de juego. El guardameta alemán vuelve así a una convocatoria del Barcelona, justo a tiempo para el duelo de este martes ante el Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

El regreso del internacional alemán destaca en una lista en la que continúan las ausencias de Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Dani Olmo, todavía en proceso de recuperación, así como la del defensa Ronald Araujo, apartado temporalmente debido a un tema de salud mental. En su lugar, Ter Stegen ocupa el lugar de Eder Aller, portero del filial que había complementado la convocatoria durante la baja del titular.

Ter Stegen seguramente no tenga minutos

Para este compromiso europeo, el técnico alemán ha llamado a 22 futbolistas, entre los que figuran Joan García, Szczesny y el propio Ter Stegen como porteros. En defensa destacan nombres como Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents. El mediocampo contará con Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal y Dro, mientras que la delantera estará liderada por Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony. 

El último partido oficial disputado por Ter Stegen se remonta al 8 de junio de 2025, cuando defendió el arco de Alemania en la derrota 0-2 ante Francia por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la UEFA. Su última aparición con el Barcelona data del 18 de mayo del mismo año, en la caída 2-3 ante el Villarreal por la jornada 37 de LaLiga. 

Ter Stegen se refirió a la problemática que tuvo con Barcelona - EFE

