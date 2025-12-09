 Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena
Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemala

Medios extranjeros comentan la decisión de Guatemala de mantener a Tena como seleccionador para los próximos cuatro años.

Luis Fernando Tena, técnico de Selección de Guatemala
Luis Fernando Tena, técnico de Selección de Guatemala / FOTO: FFG

La confirmación de la continuidad de Luis Fernando Tena como director técnico de Guatemala, anunciada ayer por la tarde por la Federación Nacional de Futbol, generó numerosas reacciones tanto dentro como fuera del país. Aunque muchos aficionados guatemaltecos se mostraron contrarios a su permanencia, la dirigencia optó por dar prioridad a la coherencia del proyecto deportivo. Con ello, la selección emprenderá un segundo ciclo que abarcará de 2026 a 2030, un hecho inédito en la historia del futbol guatemalteco, donde rara vez se ha sostenido un proceso de largo plazo.

La decisión marca un punto de inflexión, pues por primera vez Guatemala tendrá la oportunidad de consolidar un proyecto que podría extenderse hasta ocho años si se cumplen todas las etapas previstas. Este tipo de estabilidad, habitual en federaciones más desarrolladas, ha sido históricamente esquiva en el país. No sorprende entonces que la noticia trascendiera más allá de las fronteras nacionales, despertando opiniones en la prensa deportiva internacional, que ha seguido de cerca la evolución del equipo chapín bajo el mando del técnico mexicano.

Prensa internacional respalda la continuidad de Luis Fernando Tena

Entre las reacciones más destacadas figura la del periodista salvadoreño Fernando Palomo, de ESPN, quien calificó como "muy buena decisión" la continuidad de Tena, resaltando que el entrenador ha logrado imprimir identidad y personalidad al combinado guatemalteco.

En la misma línea, el hondureño Gustavo Roca, del Diario Diez, enfatizó que mantener al técnico es una determinación "acertada", recordando que será él quien encamine al equipo hacia el sueño de clasificar al Mundial de 2030. Desde México también llegaron elogios, como los del reconocido periodista David Faitelson, quien aseguró que Guatemala volverá a ser contendiente en el próximo proceso eliminatorio gracias a la continuidad del trabajo iniciado en 2021.

Los números de Tena respaldan en parte estas opiniones. Desde su llegada el 5 de noviembre de 2021, Guatemala ascendió a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, disputó dos destacadas Copa Oro—en la de 2025 alcanzó incluso las semifinales y posteriormente el tercer lugar—y mostró un crecimiento competitivo evidente, pese a quedarse corta en la clasificación al Mundial.

En 59 partidos, el técnico ha acumulado 25 victorias, 13 empates y 21 derrotas, con 86 goles a favor y 72 en contra. Ahora, con un nuevo ciclo asegurado, la expectativa regional recae en si esta apuesta por la estabilidad finalmente llevará al futbol guatemalteco a dar el salto que tanto ha buscado.

