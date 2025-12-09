Xelajú conoce a su rival en Copa de Campeones Concacaf 2026

El Xelajú Mario Camposeco de Guatemala conoció esta tarde/noche a su rival para la Copa de Campeones Concacaf 2026, el máximo evento de clubes de la región, el cual, reparte boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.
Con la participación de 27 clubes, el sorteo se realizó en la sede central de Concacaf, ubicada en Miami (Estados Unidos). La ceremonia del sorteo contó con las más altas autoridades dirigenciales y deportivas del área.
Serie de Xelajú M. C.
Siendo el único equipo guatemalteco en el sorteo, el actual subcampeón de Centroamérica, el Xelajú M. C. tuvo como destino medirse al Monterrey de México durante la ronda uno de este importante certamen futbolístico.
Previo al sorteo, Xelajú M. C. conformaba el bombo 2 (11 clubes), donde estaban San Diego F. C., Club Olimpia, Forge F. C., Atlético Ottawa, Cartaginés, Sporting San Miguelito, Real España, Defence Force, Vancouver y O&M F. C.
Más adelante se conocerán con exactitud las fechas y horarios para las series de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026, certamen que comenzará en febrero y culminará el sábado 30 de mayo de 2026.
El sorteo
Serie 1: Pumas vs. San Diego
Serie 2: Los Angeles Galaxy vs. Sporting San Miguelito
Serie 3: Cruz Azul vs. Vancouver
Serie 4: Monterrey vs. Xelajú M.C.
Serie 5: Los Angeles F. C. vs. Real España
Serie 6: Nashville vs. Atlético Ottawa
Serie 7: América vs. Olimpia
Serie 8: Philadelphia Union vs. Defence Force
Serie 9: Tigres vs. Forge F. C.
Serie 10: Cincinnati vs. O&M F. C.
Serie 11: Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés
Fechas clave:
- Primera ronda: 3-5 de febrero (semana 1), 10-12 de febrero (semana 2), 17-19 de febrero (semana 3), 24-26 de febrero (semana 4)
- Octavos de final: 10-12 de marzo (ida) y 17-19 de marzo (vuelta)
- Cuartos de final: 7-9 de abril (ida) y 14-16 de abril (vuelta)
- Semifinales: 28-30 de abril (ida) y 5-7 de mayo (vuelta)
- Final: 30 de mayo (partido único).