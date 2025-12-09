 Xelajú conoce a su rival en Copa de Campeones Concacaf 2026
Deportes

Xelajú M. C. conoce a su rival en la Copa de Campeones Concacaf 2026

Conoce más detalles del sorteo de la "Concachampions" que se celebró esta noche.

Xelajú es actualmente el subcampeón de la Copa Centroamericana 2025
Xelajú es actualmente el subcampeón de la Copa Centroamericana 2025 / FOTO: Alex Meoño

El Xelajú Mario Camposeco de Guatemala conoció esta tarde/noche a su rival para la Copa de Campeones Concacaf 2026, el máximo evento de clubes de la región, el cual, reparte boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.

Con la participación de 27 clubes, el sorteo se realizó en la sede central de Concacaf, ubicada en Miami (Estados Unidos). La ceremonia del sorteo contó con las más altas autoridades dirigenciales y deportivas del área.

Serie de Xelajú M. C.

Siendo el único equipo guatemalteco en el sorteo, el actual subcampeón de Centroamérica, el Xelajú M. C. tuvo como destino medirse al Monterrey de México durante la ronda uno de este importante certamen futbolístico.

Previo al sorteo, Xelajú M. C. conformaba el bombo 2 (11 clubes), donde estaban San Diego F. C., Club Olimpia, Forge F. C., Atlético Ottawa, Cartaginés, Sporting San Miguelito, Real España, Defence Force, Vancouver y O&M F. C.    

Más adelante se conocerán con exactitud las fechas y horarios para las series de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026, certamen que comenzará en febrero y culminará el sábado 30 de mayo de 2026.

El sorteo

Serie 1: Pumas vs. San Diego

Serie 2: Los Angeles Galaxy vs. Sporting San Miguelito

Serie 3: Cruz Azul vs. Vancouver

Serie 4: Monterrey vs. Xelajú M.C.

Serie 5: Los Angeles F. C. vs. Real España

Serie 6: Nashville vs. Atlético Ottawa

Serie 7: América vs. Olimpia

Serie 8: Philadelphia Union vs. Defence Force

Serie 9: Tigres vs. Forge F. C.

Serie 10: Cincinnati vs. O&M F. C.

Serie 11: Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés

Fechas clave:

  • Primera ronda: 3-5 de febrero (semana 1), 10-12 de febrero (semana 2), 17-19 de febrero (semana 3), 24-26 de febrero (semana 4)
  • Octavos de final: 10-12 de marzo (ida) y 17-19 de marzo (vuelta)
  • Cuartos de final: 7-9 de abril (ida) y 14-16 de abril (vuelta)
  • Semifinales: 28-30 de abril (ida) y 5-7 de mayo (vuelta)
  • Final: 30 de mayo (partido único).
Xelajú conocerá su destino en el sorteo de la Concachampions 2026

Este martes 9 de diciembre se realizará el sorteo de la Concachampions 2026, donde Xelajú MC será el único representante de Guatemala y conocerá su camino en la competencia.

Emisoras  Escúchanos