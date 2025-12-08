Xelajú conocerá su destino en el sorteo de la Concachampions

Este martes 9 de diciembre se llevará a cabo en Miami, Florida, el sorteo oficial de la Concacaf Champions Cup 2026, un evento que definirá el camino de los 27 clubes participantes hacia el título más importante del fútbol de clubes en la región. Guatemala tendrá un único representante: Xelajú MC, que llega al certamen tras obtener el subcampeonato en la Copa Centroamericana 2025, donde cayó en la final ante Alajuelense. Para el cuadro quetzalteco, este sorteo marca el inicio de un nuevo desafío internacional y la oportunidad de medirse contra algunos de los equipos más competitivos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
La edición número 61 del torneo se disputará entre febrero y mayo de 2026 y otorgará no solo el título de Campeón de Clubes de Concacaf, sino también el segundo cupo de la confederación hacia la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029. Cruz Azul ya aseguró el primero de esos boletos tras consagrarse en la edición 2025. Así, la disputa por el trofeo adquiere un valor agregado, pues además del prestigio regional, el campeón se garantizará presencia en el máximo torneo de clubes del planeta, que reunirá a los mejores equipos de cada confederación.
Xelajú MC, listo para conocer a su rival en la Concachampions 2026
El formato del torneo se mantiene sin cambios: cinco rondas completamente de eliminación directa. Las primeras cuatro —Primera Ronda, Octavos, Cuartos y Semifinales— se jugarán a partidos de ida y vuelta, mientras que la Gran Final será a partido único en el estadio del club que haya sumado más puntos a lo largo de las fases previas. Cada victoria otorga tres puntos y cada empate uno, por lo que el rendimiento acumulado será fundamental para quienes aspiren a disputar el título en casa. La diferencia de goles también juega un papel clave como criterio de desempate en esta clasificación interna.
Entre los 27 clubes clasificados, 22 iniciarán su participación desde la Primera Ronda, mientras que cinco avanzarán directamente a los octavos de final. Los cupos se repartieron a través de diversas competiciones: la Copa Centroamericana, la Copa del Caribe, la Leagues Cup, la Liga MX, la MLS, el Campeonato Canadiense y la Open Cup de Estados Unidos. En esta edición destacan equipos como Alajuelense, Mount Pleasant FA, Seattle Sounders, América, Toluca, Inter Miami, Philadelphia Union, Forge FC, Real España, Olimpia y Nashville SC, entre otros. Xelajú MC integra este grupo como el único representante guatemalteco, listo para intentar avanzar lo más lejos posible.
El calendario oficial ya está definido: la Primera Ronda se disputará durante las cuatro semanas de febrero, los octavos de final se desarrollarán en marzo, los cuartos de final en abril, y las semifinales a inicios de mayo. La gran final está programada para el sábado 30 de mayo de 2026. Para muchos clubes, estas fechas representan el punto culminante de meses de preparación, planificación deportiva y ajustes tácticos de cara a una competencia que exige máxima regularidad y fortaleza en series de ida y vuelta.
Finalmente, es importante recordar que el campeón de esta edición no solo se clasificará al Mundial de Clubes 2029, sino también a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, un torneo anual que reúne a los seis campeones continentales del año. Con tanto en juego, el sorteo de este martes promete encender la emoción de los aficionados en toda la región.
El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Concacaf, permitiendo que los seguidores de todos los clubes, incluidos los aficionados del Xelajú MC, vivan de primera mano el inicio de este emocionante camino hacia la gloria continental.