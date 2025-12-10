Así fue la única vez que Xelajú MC enfrentó a Monterrey

El sorteo de la Concachampions 2026, realizado la tarde del martes 9 de diciembre, dejó varios enfrentamientos prometedores, pero ninguno tan llamativo para Guatemala como el que medirá a Xelajú MC frente al Monterrey en la primera ronda. El cuadro altense será el único representante guatemalteco en la competición, detalle que eleva el interés y la responsabilidad de este cruce ante uno de los clubes más fuertes de la región.
Este duelo no será un estreno entre ambos. Monterrey y Xelajú ya se vieron las caras en los cuartos de final de la Concachampions 2013, una serie que dejó recuerdos imborrables para los aficionados. En el partido de ida, disputado en un Mario Camposeco abarrotado, los Rayados mostraron su jerarquía y se impusieron 1-3 con goles de Hiram Mier, Aldo de Nigris y Jesús "Tecatito" Corona, mientras que Julio Estacuy descontó para los chivos. En la vuelta, celebrada en el Tecnológico de Monterrey, Xelajú sorprendió al adelantarse por medio de Fredy Santiago Taylor, aunque Walter Ayoví empató el encuentro para sellar el 1-1 final. Con un global de 4-2, Monterrey avanzó y posteriormente se coronó campeón del torneo.
Xelajú MC y Monterrey vuelven a verse las caras 13 años después
La historia reciente también muestra que Monterrey no es ajeno a jugar en territorio guatemalteco. Su última visita se produjo en 2024, cuando enfrentó a Comunicaciones FC en la primera ronda del certamen continental. En esa ocasión, el conjunto regio dominó la serie desde el inicio, imponiéndose 1-4 en Guatemala y cerrando con un contundente 3-0 en el Estadio BBVA para un global de 7-1.
Con este panorama, el nuevo cruce entre Monterrey y Xelajú MC genera expectativa por múltiples razones: la revancha histórica, la oportunidad de demostrar crecimiento deportivo y el deseo de Guatemala de competir de tú a tú frente a uno de los gigantes de la Concacaf. El balón volverá a rodar en 2026, pero la historia ya comenzó a escribirse.