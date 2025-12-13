¿Guatemala es opción si Surinam queda fuera del repechaje?

La Concacaf vuelve a situarse en el centro de la controversia a raíz de la delicada situación institucional que atraviesa la Selección de Surinam, cuya presencia en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026 pende de un hilo. Los problemas no se originan en el terreno de juego, sino en el ámbito legal y administrativo, donde la Federación de Fútbol de Surinam enfrenta un conflicto judicial que podría derivar en una severa sanción por parte de la FIFA y alterar el panorama clasificatorio de la región.
El origen del conflicto se remonta a una demanda interpuesta por los grupos Oldenstam y Kurban, luego de perder las elecciones internas de la Federación de Fútbol de Surinam. Como resultado de este litigio, la justicia del país ordenó el congelamiento de las cuentas del ente rector, una decisión que constituye una clara intervención estatal. Este tipo de acciones vulnera directamente los estatutos de la FIFA, que prohíben cualquier injerencia gubernamental en las federaciones afiliadas, motivo por el cual Surinam se expone a una posible suspensión de toda actividad internacional.
¿Guatemala podría tomar el lugar de Surinam? Esto se sabe:
Ante este escenario, comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre una eventual oportunidad para Guatemala de ocupar el lugar de Surinam en el repechaje. Sin embargo, esta versión carece de fundamento. Hasta el momento no existe ninguna sanción oficial por parte de la FIFA y, aun en el caso de que Surinam fuese suspendida, la Selección de Guatemala no figura como una alternativa válida en ninguno de los escenarios reglamentarios contemplados. Estas especulaciones solo han generado confusión entre los aficionados chapines.
De concretarse una suspensión formal, una de las opciones más probables sería que Bolivia avance automáticamente en la repesca intercontinental, sin necesidad de disputar el partido previsto ante Surinam, para enfrentar posteriormente a Iraq por un boleto al Mundial.
Otra alternativa que se menciona en el ámbito regional es la posible postulación de Honduras, respaldada por su mejor posición en el Ranking FIFA y su destacado desempeño como uno de los mejores segundos lugares de la eliminatoria de Concacaf. Por ahora, el futuro del repechaje permanece en suspenso, a la espera de una resolución oficial que ponga fin a la incertidumbre.