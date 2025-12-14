 Xabi Alonso: "Estamos todos juntos en esto"
Deportes

Xabi Alonso: "Estamos todos juntos en esto"

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta.

Xabi Alonso guio al Real Madrid a una victoria ante Alavés
Xabi Alonso guio al Real Madrid a una victoria ante Alavés / FOTO: EFE

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró tras ganar este domingo al Deportivo Alavés (1-2) en partido de la Primera división del fútbol español, después de dos derrotas consecutivas que están "todos juntos" en esto y dijo que "la unión es fundamental".

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta. "Hoy ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido", explicó el preparador del equipo blanco.

"Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón", lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.

"En la única acción en la que Valdepeñas ha fallado, Carlos Vicente ha aprovechado un gran pase y luego el equipo ha seguido dando la cara y peleando el partido", explicó Xabi Alonso, que a pesar de todo, destacó el debut del canterano blanco. "Le felicito por su debut y porque ha hecho un partido muy estable", agregó.

Preguntado por el penalti que reclamó Vinicius, señaló que le pareció "claro" y se mostró sorprendido por el hecho de que el colegiado no acudiese a verlo al VAR.

"Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones", expresó el técnico, que incidió en que "con un partido no es suficiente". "Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien", afirmó.

Cuestionado por los 7 minutos que pasaron entre el empate y el segundo gol del Real Madrid, el guipuzcoano remarcó que los vivió "como el resto".

"No fueron especialmente diferentes", agregó Xabi Alonso.

Fede Valverde: "El equipo sacó hoy su orgullo"

El uruguayo Fede Valverde, capitán del Real Madrid en el triunfo en Mendizorroza ante el Alavés (1-2), aseguró que necesitaban el triunfo para "cambiar la dinámica" y resaltó el "orgullo, las ganas de luchar y pelear" como claves en la reacción.

"Después de varios partidos complicados era muy importante ganar para seguir peleando en LaLiga. Con muchas bajas por lesiones y por expulsiones, creo que el equipo sacó hoy su orgullo, con ganas de luchar y pelear. Nos llevamos tres puntos de un campo muy importante", analizó.

Real Madrid logra un triunfo que sostiene a Xabi Alonso

El Real Madrid superó al Alavés como visitante (1-2). Los goles de Mbappé y Rodrygo sostuvieron a un equipo presionado y le dieron oxígeno a Xabi Alonso.

*Información EFE.

