Flick confirma que hará varias rotaciones para Copa del Rey

Hansi Flick confirmó este lunes que el FC Barcelona afrontará su estreno en la Copa del Rey con rotaciones, aunque sin perder de vista el objetivo principal: ganar. El técnico alemán anunció que Joan García "descansará" en el duelo copero que se disputará en Guadalajara, pero evitó revelar quién ocupará la portería. "Aún no está decidido", señaló, dejando abierta la competencia entre Wojciech Szczesny y Marc-André ter Stegen para defender el arco azulgrana.
Sobre sus opciones bajo palos, Flick elogió el nivel de ambos guardametas. De Ter Stegen destacó que es "un portero fantástico" tras haber superado una lesión lumbar que lo mantuvo fuera durante más de cuatro meses, mientras que de Szczesny recordó su importancia en la pasada campaña, subrayando que con él el equipo conquistó tres títulos y encontró estabilidad en momentos complicados. El entrenador explicó que hablará primero con los jugadores antes de tomar una decisión definitiva.
Flick afronta con seriedad la Copa del Rey
Más allá de la portería, el preparador azulgrana adelantó que habrá cambios en el once inicial, aunque sin una revolución completa. "Cambiaremos alguna cosa, pero queremos ganar y eso es lo más importante", afirmó. Flick insistió en la relevancia de la actitud y la mentalidad desde el inicio del partido, recordando el precedente de la temporada pasada ante el Barbastro, donde el Barcelona mostró solidez y contundencia desde el primer minuto.
En el apartado ofensivo, el técnico confirmó que Robert Lewandowski estará disponible pese a haberse entrenado al margen, aunque reconoció que maneja varias alternativas para la posición de delantero centro. Además, valoró positivamente la evolución del equipo en las últimas semanas tras dejar atrás los problemas de lesiones, asegurando que el grupo ha mejorado y aún tiene margen de crecimiento. Ante el Guadalajara, Flick espera continuidad, compromiso y una demostración clara de la calidad que, como favorito, su equipo debe plasmar sobre el césped.