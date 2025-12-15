 Municipal: Nicolás Samayoa critica campo de Achuapa
Municipal: Nicolás Samayoa critica campo de Achuapa

Por su parte, Rudy Muñoz dijo que el campo no era excusa y que se trabajaría para corregir errores.

Nicolás Samayoa y Rudy Muñoz en acciones durante el juego ante Achuapa
Nicolás Samayoa y Rudy Muñoz en acciones durante el juego ante Achuapa / FOTO: Municipal

Municipal no pudo ganar en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa, la casa del Deportivo Achuapa: Empató 2-2 en la fase regular y 1-1 en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025; dicha situación fue analizada por los jugadores Nicolás Samayoa y Rudy Muñoz, uno de ellos pone como excusa la cancha y el otro le resta importancia al tema.

Nicolás Samayoa fue quien más criticó el estado actual de la cancha del estadio El Cóndor, y dijo que era una vergüenza que se jugara un partido de semifinal en un campo que tiene más piedras que grama.

"Partido complicado. Achuapa es un gran equipo, mis respetos, pero no se puede hacer mucho más en estas canchas. A veces nos preguntamos, creo yo, porqué el futbol de Guatemala no sale adelante, es imposible que una semifinal del Torneo Apertura 2025 se juegue en una cancha donde hay más piedras que grama. Para mí es una vergüenza. No tiene nada qué ver los jugadores de Achuapa, ellos hacen lo que pueden", criticó Nicolás Samayoa.

Samayoa añadió: "Esas son las cosas que debemos cambiar si queremos salir adelante. No podemos seguir jugando en estas canchas donde lo menos que se hace es jugar futbol, si vieron hoy solo jugamos a pelotazo, no sé, un poco decepcionado por ese tema".

Rudy Muñoz no pone excusas sobre la cancha

Por su parte, Rudy Muñoz, también jugador de Municipal, habló sobre el estado de la cancha y el clima: "Talvez porque hay muchos hoyos, la pelota rebota, pero creo que eso no es excusa; dimos batalla nosotros y Achuapa se paró muy bien en su cancha".

Sobre el resultado, Muñoz aseguró: "Se saca un valioso empate, creo que no era lo que buscábamos, ya que queríamos irnos con la victoria, pero se nos dio el empate, y feliz por el grupo que dio todo y toca seguir trabajando algunos errores que tuvimos para mejorarlos el día jueves".

Rudy Muñoz, añadió: "Salimos con toda la actitud. Sabíamos lo que nos jugábamos. Salir a ganar era lo único que queríamos, lamentablemente se nos dio el empate, toca seguir trabajando para el jueves".

Muñoz fue autocrítico y aceptó: "Nos relajamos un poco (en el segundo tiempo), ya no era el mismo equipo del primer tiempo, pero la cancha quita un poco de piernas, pero toca seguir trabajando".

Por último, Muñoz dijo: "No es fácil para estas fases, todos los equipos se hacen fuertes, no será tan fácil jugar ante ellos (en El Trébol)".

Deportivo Achuapa y Municipal igualaron 1-1 en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 y este jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas, el "Rojo" recibe al "Cebollero" en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en busca de la final.

