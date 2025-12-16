 Emiliano Martínez habla de la Finalísima España-Argentina
Deportes

Emiliano Martínez: "El partido contra España puede ser la final del Mundial"

"La Finalísima contra España puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar", dijo el meta del Aston Villa.

Compartir:
Emiliano Martínez habló de la Finalísima entre Argentina y España
Emiliano Martínez habló de la Finalísima entre Argentina y España / FOTO: EFE

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa y de la selección argentina, aseguró que la Finalísima contra España puede ser la final del Mundial.

El meta argentino fue uno de los invitados a un acto organizado por la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en Londres para definir las metas y expansión de futuro de la federación argentina.

En el acto, el arquero fue preguntado por la Finalísima que su selección disputará en marzo en Catar contra España, campeona de la pasada Eurocopa.

"La Finalísima contra España puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar", dijo el meta del Aston Villa.

"En la última Finalísima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Catar, en otra final en Lusail, pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial", destacó.

Finalissima: Argentina y España jugarán el 27 de marzo

El único título disputado hasta el momento de este trofeo está en poder de Argentina, que se impuso en Londres en 2022 por 0-3 a Italia, campeona de la Eurocopa.

Habla del Mundial 2022

Durante la charla, en el Emirates Stadium de Londres, Dibu se definió como un "enfermizo en mejorar", reconoció que la Copa del Mundo de Catar no fue su mejor torneo con la selección y dio la clave para revalidar el título el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

"En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar", subrayó.

Preguntado sobre el futuro y esa Copa del Mundo de 2026, señaló que aún no puede ponerse a pensar en ello porque quedan muchos meses por delante.

"Me acuerdo que cuando fuimos a jugar a Catar y una semana antes estábamos jugando otros partidos. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho", apostilló.

Emiliano Martínez: "No estaba listo para irme a casa"

El portero fue la gran figura en los penaltis al detener los remates de Ángel Mena y Alan Minda y llevar a Argentina a semifinales de Copa América.

*Información EFE.

En Portada

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonariot
Nacionales

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

10:11 AM, Dic 16
Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brownt
Deportes

Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown

10:12 AM, Dic 16
Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos