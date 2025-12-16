 Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSG
Deportes

Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSG

El Tribunal de lo Laboral de París resolvió el conflicto entre Mbappé y el PSG con un fallo que ordena al club abonar varios millones en salarios pendientes al delantero.

Compartir:
Getty Images
Nasser Al-Khelaifi zanja la polémica con Kylian Mbappé / FOTO:

La justicia francesa emitió este martes un veredicto clave en el conflicto entre el París Saint-Germain y Kylian Mbappé. El Tribunal de lo Laboral de París falló a favor del delantero al condenar al club a pagar los atrasos salariales pendientes, aunque rechazó el resto de las pretensiones económicas presentadas por el jugador, que en conjunto superaban los 260 millones de euros. La sentencia supone un importante respaldo jurídico para el futbolista, aun cuando la cantidad reconocida quedó muy por debajo de lo inicialmente reclamado.

Según el cálculo de los abogados de Mbappé, el tribunal reconoció el pago de salarios y primas adeudadas por un valor aproximado de 55 millones de euros, a los que se suman las vacaciones no abonadas, elevando la cifra total a 61 millones. Además, los jueces ordenaron la ejecución provisional de la sentencia, lo que obliga al PSG a efectuar el pago incluso si decide recurrir el fallo, una posibilidad que en el entorno del club se considera probable.

Mbappé le gana el pulso al PSG

La resolución también fue contundente al desestimar todas las demandas presentadas por el PSG, que ascendían a unos 450 millones de euros. El club argumentaba un comportamiento "desleal" por parte del jugador, al considerar que Mbappé conocía su decisión de abandonar la entidad tras la temporada 2023/2024 sin comunicarlo formalmente. Sin embargo, el tribunal no dio validez a esta tesis y rechazó de plano las reclamaciones de la institución presidida por Nasser Al Khelaïfi.

Los abogados del delantero se mostraron satisfechos con el resultado. Delphine Verheyden subrayó que, tras 18 meses de reclamaciones, se había logrado el reconocimiento de los salarios adeudados, mientras que Frédérique Cassereau calificó la sentencia de "histórica" por reforzar los derechos de los futbolistas frente a los clubes.

El litigio se originó tras la salida de Mbappé al Real Madrid en el verano de 2024, cuando el PSG dejó de abonarle los últimos tres meses de salario, apoyándose en un supuesto acuerdo verbal cuya legitimidad el jugador siempre negó.

En Portada

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palacios

07:18 AM, Dic 16
Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSGt
Deportes

Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSG

07:01 AM, Dic 16
Incendio en taller de Mixco deja vehículos dañados y pérdidas por Q350 milt
Nacionales

Incendio en taller de Mixco deja vehículos dañados y pérdidas por Q350 mil

08:01 AM, Dic 16
Filtran la llamada al 911 que reportó la muerte de Rob Reiner y su esposat
Farándula

Filtran la llamada al 911 que reportó la muerte de Rob Reiner y su esposa

08:01 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos