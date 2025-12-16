Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSG

La justicia francesa emitió este martes un veredicto clave en el conflicto entre el París Saint-Germain y Kylian Mbappé. El Tribunal de lo Laboral de París falló a favor del delantero al condenar al club a pagar los atrasos salariales pendientes, aunque rechazó el resto de las pretensiones económicas presentadas por el jugador, que en conjunto superaban los 260 millones de euros. La sentencia supone un importante respaldo jurídico para el futbolista, aun cuando la cantidad reconocida quedó muy por debajo de lo inicialmente reclamado.
Según el cálculo de los abogados de Mbappé, el tribunal reconoció el pago de salarios y primas adeudadas por un valor aproximado de 55 millones de euros, a los que se suman las vacaciones no abonadas, elevando la cifra total a 61 millones. Además, los jueces ordenaron la ejecución provisional de la sentencia, lo que obliga al PSG a efectuar el pago incluso si decide recurrir el fallo, una posibilidad que en el entorno del club se considera probable.
Mbappé le gana el pulso al PSG
La resolución también fue contundente al desestimar todas las demandas presentadas por el PSG, que ascendían a unos 450 millones de euros. El club argumentaba un comportamiento "desleal" por parte del jugador, al considerar que Mbappé conocía su decisión de abandonar la entidad tras la temporada 2023/2024 sin comunicarlo formalmente. Sin embargo, el tribunal no dio validez a esta tesis y rechazó de plano las reclamaciones de la institución presidida por Nasser Al Khelaïfi.
Los abogados del delantero se mostraron satisfechos con el resultado. Delphine Verheyden subrayó que, tras 18 meses de reclamaciones, se había logrado el reconocimiento de los salarios adeudados, mientras que Frédérique Cassereau calificó la sentencia de "histórica" por reforzar los derechos de los futbolistas frente a los clubes.
El litigio se originó tras la salida de Mbappé al Real Madrid en el verano de 2024, cuando el PSG dejó de abonarle los últimos tres meses de salario, apoyándose en un supuesto acuerdo verbal cuya legitimidad el jugador siempre negó.