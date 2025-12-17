Paris Saint-Germain conquista la Copa Intercontinental 2025

El Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Copa Intercontinental 2025 tras vencer al Flamengo en una emocionante tanda de penaltis por 2-1, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El gran héroe de la noche fue el guardameta ruso Matvey Safonov, quien detuvo cuatro de los cinco lanzamientos del conjunto brasileño dirigido por Felipe Luiz. Con este triunfo, el PSG levantó por primera vez este trofeo y alcanzó el sexto título de la temporada, confirmando un curso histórico para la institución parisina.
El título no es fruto de la casualidad. Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG ha demostrado una clara superioridad tanto en Francia como en el ámbito internacional, más allá del liderato actual del Lille en la Ligue 1. Salvo la derrota ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el equipo ha mostrado una notable regularidad frente a rivales europeos y de otros continentes. La conquista de la Copa Intercontinental le permitió, además, completar el ansiado sextete, igualando a clubes legendarios como el FC Barcelona y el Bayern Múnich.
Temporada histórica para el Paris Saint-Germain
Sin depender de grandes individualidades, el PSG construyó un fútbol sólido y efectivo que lo llevó a ganar la Ligue 1, la Copa de Francia y, de manera brillante, su primera UEFA Champions League, goleando 5-0 al Inter de Milán en la final. La evolución del conjunto ha sido evidente, consolidando un estilo de juego coral que potenció el rendimiento global del plantel.
El impacto de este proyecto también se reflejó en los reconocimientos individuales. Luis Enrique, campeón de Europa previamente con el Barcelona en 2015, se convirtió en uno de los pocos entrenadores en ganar la Champions League con dos clubes distintos, logro que le valió el premio The Best a mejor entrenador. Además, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé fueron nominados al mismo galardón, que finalmente quedó en manos del atacante francés tras una sobresaliente campaña.
Con el PSG marchando tercero en la actual Champions y prácticamente clasificado a los playoffs, el club parisino no oculta su ambición: seguir haciendo historia y buscar el bicampeonato continental.