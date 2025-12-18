Amarini Villatoro se despide de Xelajú M. C.

Esta mañana, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro compareció ante los medios de comunicación de Quetzaltenango para referirse a su salida del Xelajú M. C., y con ello, se confirma los rumores que a inicios de esta semana surgieron relacionados a la no continuidad del estratega que llevó a los "Superchivos" al subcampeonato centroamericano.
De momento, ni Xelajú, ni Cartaginés, supuesto nuevo club de Amarini Villatoro habían dado a conocer noticia oficial relacionada al técnico más exitoso en la historia de la Liga Nacional. Fue el mismo Villatoro quien confirmó la noticia y brindó otros detalles de su inesperada salida.
Palabras de agradecimiento y despedida
"No sé por donde empezar, la verdad. Quizá con algunas palabras de agradecimiento con ustedes (prensa). Pensé tanto en escribir un discurso, pero era mejor venir y decir lo que saliera de mi corazón, y lo que me sale del corazón es puro agradecimiento a ustedes, afición y directivos. Pasamos de todo, desde celebrar títulos hasta llorarlos", dijo Amarini Villatoro.
Añadió: "Quiero aclarar esto: Tomé la decisión y fue personal. Sentí un desgaste en todo lo que veníamos haciendo, desde lo interno a lo externo, y es natural por el tiempo que llevábamos acá. En los últimos juegos, me di cuenta que el desgaste era más, y no era bueno extender un ciclo. Tampoco fue mi intención de irme por la puerta de atrás, sino con la frente en alto como venimos".
Amarini Villatoro se despide con mucho agradecimiento: "Quiero agradecer públicamente a junta directiva. Ellos entendieron el motivo de mi salida y mi explicación. Ellos me dieron la oportunidad de salir. José Carlos (presidente de Xelajú) un poco molesto al inicio, y se entiende. Ellos entendieron mis motivos personales y les agradezco. La salida mía quedó en buenos términos. Al final, aprecian mi lealtad. Antes de que esto se diera se había hablado de que mi sueño era dirigir en el extranjero".
Habla de la cláusula de recisión
La salida de Amarini Villatoro causó dimes y diretes en redes sociales. Uno de ellos fue relacionado a la cláusula de resiciión, la cual se dijo que el ahora extécnico de Xelajú debía cancelar en su totalidad para salir del club, en ese sentido, Villatoro aclaró el tema.
Según Villatoro, los dirigentes de Xelajú entre broma le dijeron: "Si se va a otro equipo del medio si le cobro todo, pero si se va afuera del país nuestra mano siempre la va a tener porque somos proGuatemala".
Añadió: "Mi salida al final quedó al 50 % de la cláusula de recisión". Sigue: "El salario que tenía acá no es extraorbitante. Al final uno trabaja por lo que tiene y uno se gana lo que se merece en base a esfuerzos y objetivos".
Necesitaba un cambio de aire
En la conferencia de prensa de esta mañana, Amarini Villatoro dejó en claro que necesitaba un cambio de aire.
"En algún momento hubo molestia y manifestaciones. Creo que intenté siempre hacer lo mejor para el club. Yo necesitaba un cambio de aire, era necesario ya. Me peleé con árbitros, dirigentes y afición de otros equipos. Siempre soy así, protector y encariñado. Siempre he dicho que cuando esté en algún lugar lo defenderé a muerte. Pero todo ello también lleva un desgaste interno y externo", confesó Amarini Villatoro.
Otras declaraciones de Amarini Villatoro
- "Tomé la decisión el fin de semana. Desde la eliminación (el jueves), sentí un mal ambiente".
- "Creo que no era bueno irme peleando después de tres años y de todos los momentos que vivimos. Estoy agradecido porque estoy saliendo de la mejor manera posible".
- "La afición fue muy respetuosa conmigo, en el estadio y fuera del estadio. La afición a mí me respetó en todo momento".