Guatemala tendrá una plaza más para Copa Centroamericana

Guatemala contará con una plaza más a partir del próximo año para participar en la Copa Centroamericana de clubes de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Futbol (Concacaf).
Así lo informó la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), por lo que la nación centroamericana sumará un total de cuatro equipos locales para el torneo regional en 2026.
La determinación tiene lugar después de que el club local, el Xelajú, obtuviera este mes el segundo lugar en la Copa Centroamericana, tras sucumbir en la final del certamen ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.
Los otros dos clubes participantes en la última edición del torneo, el Municipal y el Antigua, no lograron superar la fase de grupos.
Copa Centroamericana
En 2021, el Comunicaciones, uno de los dos clubes más populares y ganadores de Guatemala, conquistó el título del torneo regional, denominado anteriormente Liga Concacaf.
La Copa Centroamericana de clubes se estrenó con este nombre en 2023 y en el torneo participan los 20 mejores equipos de los siete países del istmo.
Desde su inauguración, ha sido ganada por tres años consecutivos por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el único país que contaba con la participación de cuatro de sus clubes hasta la designación este miércoles por parte de Guatemala.
Asamblea de Liga Nacional
Este viernes, la Liga Nacional de Guatemala ha convocado a los 12 clubes a una Asamblea donde se discutirán dos puntos principales: El inicio del Torneo Clausura 2026, el cual incluirá el calendario de juegos; y, aprobar cómo serán distribuidas las cuatro plazas adquiridas para la Copa Centroamericana 2026.
En ese sentido, circula desde ya la propuesta está dividida en cuatro:
- Mismo club campeón y mismo club subcampeón: Ambos irían a Copa Centroamericana más los dos primeros lugares de la tabla acumulada de la fase de clasificación
- Mismo campeón y diferentes subcampeones: Los tres irían a Copa Centroamericana, más el mejor posicionado de la tabla acumulada de la fase de clasificación
- Diferentes clubes campeones y mismo subcampeón: Los tres irían a Copa Centroamericana, más el mejor posicionado de la tabla acumulada de la fase de clasificación
- Diferentes clubes campeones y subcampeones: Los cuatro irían a Copa Centroamericana.
