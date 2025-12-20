Boletos agotados para final de vuelta: Antigua-Municipal

La ilusión roja volvió a desbordarse en cuestión de horas. Este día se pusieron a la venta los boletos para la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, y sin que aún se dispute el partido de ida, la afición de Municipal respondió de manera contundente: todas las entradas quedaron completamente agotadas en menos de cinco horas. El respaldo masivo refleja la confianza plena del público escarlata en que su equipo puede cerrar el año con un nuevo título en casa.
El propio club confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: "En menos de 5 horas, nuestra afición agotó todos los boletos para la gran final. Gracias por estar siempre, por alentar y creer en cada paso. Nos vemos el próximo sábado." La respuesta de la hinchada no solo evidencia la pasión que rodea a Municipal, sino también la expectativa que genera una final que promete ser histórica por el contexto y el rival.
Municipal va en busca de la 33
Y es que enfrente estará nuevamente Antigua GFC, en lo que será la quinta final de Liga Nacional entre ambos clubes. Los antecedentes inclinan la balanza a favor de los coloniales, quienes han ganado cuatro de las cinco finales disputadas ante los rojos. La rivalidad tomó fuerza desde el Apertura 2016, cuando Antigua se coronó campeón tras una dramática definición por penales. En el Apertura 2017, los panzas verdes repitieron la dosis, mientras que Municipal logró su única victoria en esta serie de finales durante el Apertura 2019. Más recientemente, en el Clausura 2025, Antigua volvió a imponerse en territorio rojo con un triunfo 2-1 en la vuelta, gracias a un gol agónico que dejó una herida aún fresca en El Trébol.
Ahora, el Apertura 2025 abre un nuevo capítulo de esta rivalidad cargada de historia y tensión. El partido de ida se disputará el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo, mientras que la gran definición tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol, que lucirá un lleno total.
Con los boletos agotados y la afición lista para empujar, la incógnita está servida: ¿logrará Antigua mantener su dominio en finales o será Municipal quien rompa la tendencia y alcance la anhelada estrella número 33 ante su gente? La respuesta se escribirá en una final que ya se juega también desde las gradas.