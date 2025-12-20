Hansi Flick confirma que Pedri está lesionado

El FC Barcelona afrontará su último compromiso liguero del año con una baja sensible en el centro del campo. Hansi Flick confirmó en la víspera del duelo ante el Villarreal que Pedri no estará disponible debido a una lesión en los isquiotibiales. El técnico alemán explicó que, aunque el futbolista podría forzar para jugar, el riesgo es demasiado alto y la prioridad es proteger su estado físico pensando en los próximos encuentros decisivos.
Flick se mostró claramente contrariado por la situación, subrayando la importancia del canario en el esquema del equipo. El entrenador insistió en que Pedri debe centrarse en el tratamiento y la recuperación, ya que será clave para los compromisos ante el Espanyol y la Supercopa de España. Por este motivo, el mediocampista no entrará en la convocatoria para el partido en El Madrigal, una decisión tomada desde la prudencia y la planificación a medio plazo.
Flick confirma la baja de Pedri
La nota positiva para el conjunto azulgrana es el regreso de Robert Lewandowski. El delantero polaco, que se perdió el último encuentro copero por molestias musculares, ya está recuperado y disponible para jugar. Flick destacó que en su momento se optó por no asumir riesgos innecesarios y que ahora el atacante se encuentra en condiciones óptimas para volver a competir.
En cuanto al rival, el entrenador del Barça elogió al Villarreal por su calidad y su estilo de juego directo, además de felicitar a Marcelino García Toral por su trabajo. Aunque el conjunto castellonense llega con bajas y tras quedar eliminado de la Copa del Rey, Flick advirtió que en LaLiga cada partido es diferente y que enfrentarse al Barcelona siempre supone una motivación extra. Así, el equipo catalán buscará cerrar el año con un buen resultado, pese a la ausencia de una de sus piezas más determinantes.