Resultado Real Madrid vs. Sevilla - Jornada 17 LaLiga

El Real Madrid disputó este sábado su último partido del año 2025 frente al Sevilla dirigido por Matías Almeyda, un rival que históricamente suele complicarle los encuentros al conjunto blanco. En el Estadio Santiago Bernabéu, los merengues se enfrentaron a un equipo andaluz ordenado y competitivo, que volvió a exigir al máximo a los locales en un duelo cerrado y de escasas oportunidades.
La diferencia inicial llegó al minuto 38, cuando Jude Bellingham apareció en el área para marcar el primer gol del partido. El centrocampista inglés conectó un potente remate de cabeza tras un preciso centro de Rodrygo, ejecutado desde un tiro libre por la banda derecha. A pesar de mostrar un juego discreto, similar al rendimiento que ha tenido durante gran parte de la temporada, el Real Madrid supo sostener la ventaja y sentenció el partido al minuto 86 por medio de Kylian Mbappé, que sumó un gol más a su cuenta desde el punto penal
El Real Madrid gana pero no convence
Con este triunfo, el conjunto dirigido por Xabi Alonso alcanzó los 42 puntos y quedó a solo una unidad del líder, el FC Barcelona. El equipo azulgrana tendrá este domingo una complicada visita ante el Villarreal, rival directo en la lucha por los primeros puestos de LaLiga, lo que mantiene al campeonato abierto y con un cierre de año lleno de expectativa.
El Real Madrid volverá a la actividad el próximo 4 de enero, cuando reciba al Real Betis en el Santiago Bernabéu, en su último compromiso liguero antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. En semifinales, los blancos se medirán al Atlético de Madrid el 8 de enero y, en caso de avanzar, enfrentarían en la final al Barcelona o al Athletic Club, en un nuevo reto para iniciar el 2026 con un título.