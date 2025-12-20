 Resultado Real Madrid vs. Sevilla - Jornada 17 LaLiga
Deportes

Real Madrid gana su último partido del 2025

Con un juego discreto, el Real Madrid venció 2-0 al Sevilla en su último partido del año. Bellingham y Mbappé fueron los autores de los goles que mantienen a los blancos en la lucha por LaLiga.

Compartir:
Celebración de Jude Bellingham ante el Sevilla - EFE
Celebración de Jude Bellingham ante el Sevilla / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid disputó este sábado su último partido del año 2025 frente al Sevilla dirigido por Matías Almeyda, un rival que históricamente suele complicarle los encuentros al conjunto blanco. En el Estadio Santiago Bernabéu, los merengues se enfrentaron a un equipo andaluz ordenado y competitivo, que volvió a exigir al máximo a los locales en un duelo cerrado y de escasas oportunidades.

La diferencia inicial llegó al minuto 38, cuando Jude Bellingham apareció en el área para marcar el primer gol del partido. El centrocampista inglés conectó un potente remate de cabeza tras un preciso centro de Rodrygo, ejecutado desde un tiro libre por la banda derecha. A pesar de mostrar un juego discreto, similar al rendimiento que ha tenido durante gran parte de la temporada, el Real Madrid supo sostener la ventaja y sentenció el partido al minuto 86 por medio de Kylian Mbappé, que sumó un gol más a su cuenta desde el punto penal

El Real Madrid gana pero no convence

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Xabi Alonso alcanzó los 42 puntos y quedó a solo una unidad del líder, el FC Barcelona. El equipo azulgrana tendrá este domingo una complicada visita ante el Villarreal, rival directo en la lucha por los primeros puestos de LaLiga, lo que mantiene al campeonato abierto y con un cierre de año lleno de expectativa.

El Real Madrid volverá a la actividad el próximo 4 de enero, cuando reciba al Real Betis en el Santiago Bernabéu, en su último compromiso liguero antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. En semifinales, los blancos se medirán al Atlético de Madrid el 8 de enero y, en caso de avanzar, enfrentarían en la final al Barcelona o al Athletic Club, en un nuevo reto para iniciar el 2026 con un título.

Foto embed
Partido entre Real Madrid y Sevilla por la jornada 17 de LaLiga - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Autobús se accidenta en la ruta entre Suchitepéquez y Escuintla con saldo de cuatro heridost
Nacionales

Autobús se accidenta en la ruta entre Suchitepéquez y Escuintla con saldo de cuatro heridos

02:34 PM, Dic 20
Balacera durante entrega de juguetes deja una funcionaria muerta y niños heridost
Internacionales

Balacera durante entrega de juguetes deja una funcionaria muerta y niños heridos

01:10 PM, Dic 20
Municipal anuncia que se agotaron los boletos para la final de vuelta ante Antiguat
Deportes

Municipal anuncia que se agotaron los boletos para la final de vuelta ante Antigua

04:14 PM, Dic 20
Real Madrid gana su último partido del 2025t
Deportes

Real Madrid gana su último partido del 2025

04:00 PM, Dic 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald Trumpredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos