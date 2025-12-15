 Un canterano del Real Madrid refuerza al Inter Miami
Un canterano del Real Madrid refuerza al Inter Miami

El jugador es recordado por encararse con Leo Messi y Luis Suárez en un Clásico en la temporada 2018/2019, los que ahora serán sus compañeros en el Inter Miami.

Inter Miami, campeón de la MLS Cup 2025 - EFE
Inter Miami, campeón de la MLS Cup 2025 / FOTO: Agencia EFE

El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham Hotspur, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.

La vinculación del lateral izquierdo con el Inter Miami se extenderá hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028, informó en un comunicado el club.

Sergio Reguilón, canterano merengue

"Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo", dijo Reguilón en el comunicado.

El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del Manchester United, Atlético de Madrid, Sevilla o Real Madrid, este último el club donde se formó.

El Inter Miami se proclamó campeón de la MLS Cup por primera vez en su corta historia el pasado 6 de diciembre. La final ante los Vancouver Whitecaps fue el último partido de Alba y Sergio Busquets, que pusieron fin a sus carreras profesionales con una victoria.

Además del fichaje de Reguilón, el Inter Miami negocia actualmente la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato con el club expiraba al término de esta temporada. EFE

