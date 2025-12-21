 Comunicaciones se consagra campeón de la categoría especial
Deportes

Comunicaciones se consagra campeón de la categoría especial

La categoría especial de Comunicaciones FC se coronó campeona del Apertura 2025 tras vencer 5-4 a Antigua GFC en una final dramática que se definió en tiempos extra.

Comunicaciones se consagra campeón de la categoría especial - Comunicaciones FC
Comunicaciones se consagra campeón de la categoría especial / FOTO: Comunicaciones FC

Comunicaciones FC encontró un motivo de orgullo institucional en el Torneo Apertura 2025 gracias a su categoría especial, que se consagró campeona en una final vibrante y cargada de emociones. Este logro cobra aún más relevancia si se considera que el equipo mayor tuvo un desempeño muy por debajo de lo esperado, cerrando el torneo en el último lugar de la tabla. En contraste, los jóvenes cremas demostraron carácter, talento y compromiso para devolverle la alegría a su afición.

La final ante Antigua GFC fue un auténtico espectáculo, digno de una definición por el título. El encuentro terminó empatado 3-3 en el tiempo reglamentario y se extendió hasta los tiempos extra, donde Comunicaciones logró imponerse 5-4 en un duelo dramático. Axel de la Cruz fue la gran figura del partido al marcar un triplete, mientras que David Prada y Sergio Godoy completaron la cuenta goleadora. Tanto De la Cruz como Godoy fueron determinantes en la prórroga, anotando los goles que inclinaron definitivamente la balanza a favor del conjunto albo.

Comunicaciones tomó revancha ante Antigua GFC

Por el lado de Antigua GFC, que buscaba el bicampeonato en esta categoría, los goles fueron convertidos por Saúl Sagastume, Marvin Ávila Jr., Jimmy Ruiz y Christopher Velásquez. El cuadro colonial vendió cara la derrota y mostró por qué llegaba como vigente campeón, manteniendo el pulso del partido hasta los últimos minutos. Sin embargo, la efectividad de Comunicaciones en los momentos clave terminó marcando la diferencia.

Este título tiene un sabor especial para la institución crema, ya que representa una revancha deportiva. En el torneo anterior, Antigua GFC había superado a Comunicaciones en la final de la categoría especial, por lo que el campeonato del Apertura 2025 simboliza justicia deportiva y crecimiento en las fuerzas básicas. Más allá del resultado del primer equipo, este logro reafirma el trabajo formativo del club y proyecta un futuro alentador para la institución.

