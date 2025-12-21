Mensaje de Municipal previo a la final del Apertura 2025

Este domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas, en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, se realizará el primero de los dos compromisos que definen al campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional entre los equipos Antigua, vigente campeón, y Municipal, club que busca la copa 33 y ser el más ganador de copas nacionales (Liga Mayor).
Previo al duelo decisivo que medirá las fuerzas de los técnicos, el argentino Mauricio Tapia y el nicaragüense Mario Acevedo, el Club Social y Deportivo municipal utilizó sus redes sociales para manifestar un mensaje lleno de esperanza y cargado de ilusión por esa copa que le fue ganada por Antigua hace siete meses.
"Lejos de casa, pero con el corazón encendido y el escudo firme en el pecho.
El aliento de los nuestros nos acompaña en cada paso. Es hoy. Es juntos", este fue el mensaje socializado por el "Mimado de la Afición" en sus plataformas digitales.
Otro de los mensajes emitidos por Municipal en las últimas horas fue el que hace alusión a los jugadores convocados para este duelo. "Once en la cancha, miles alentando desde el alma", dice el texto que acompaña el nombre de cada uno de los 22 convocados para el juego de esta noche.
Los convocados. Braulio Linares, Kenderson Navarro, José Morales, John Méndez, Aubrey David, Darwin Torres, Jonathan Franco, Nicolás Samayoa, Jefry Bantes, Rudy Muñoz, Cristian Hernández, Pedro Altán, José Martínez, Yasnier Matos, César Calderón, José Mena, Yunior Pérez, Eddie Hernández, Rudy Barrientos Rodrigo Saravia y Cristian Jiménez.
Agotadas las entradas para la vuelta
Municipal visita esta noche al Antigua G. F. C. en la ida de la final del Torneo Apertura 2025, y pese a que la vuelta será el próximo sábado 27 de diciembre, el cuadro "Escarlata" informó en sus redes sociales que en menos de cinco horas, la boletería para la vuelta ya se había agotado.
En ese sentido, el "Rojo" emitió estas palabras de agradecimiento a su afición: "En menos de 5 horas, nuestra afición agotó todos los boletos para la gran final. Gracias pro estar siempre, por alentar y creer en cada paso. Nos vemos el próximo sábado".
Municipal y Antigua disputaron la final del Clausura 2025 (en mayo), y el ganador fue el "Panza Verde" con un gol en el último segundo, era el minuto 90+5, la última jugada del partido. El gol de Dewinder Bradley selló un triunfo y una hegemonía que mantiene el cuadro antigüeño sobre el capitalino.