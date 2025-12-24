Xelajú y Aurora anuncian variantes para el Clausura 2026

El Xelajú M. C., eliminado en cuartos de final del Apertura 2025, y el Aurora, eliminado en semifinales, anunciaron la noche del martes 23 de diciembre bajas de cara al Torneo Clausura 2026.
En el caso de Xelajú, anunció la baja de dos futbolistas: Freddy Góndola y Ludwin Reyes. Estos jugadores cierran un ciclo importante para sus carreras como profesionales tras el paso con el mejor equipo de provincia.
"Club Xelajú M. C. informa Freddy Elías Góndola Smith y Ludwin Estuardo Reyes dejan de formar parte del primer equipo a parte de este día (martes 23). La institución agradece el profesionalismo, compromiso y entrega demostrados durante su etapa defendiendo nuestros colores, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", cita la institución quetzalteca.
Aurora anuncia varias bajas
Por su parte, el cuadro "Aurinegro", semifinalista del Torneo Apertura 2025, anunció la no continuidad de cinco jugadores de campo y un integrante de cuerpo técnico.
"El Club de futbol Aurora informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, de cara al Torneo Clausura 2026, los siguientes integrantes no continuarán formando parte de la institución: Francisco Gasaparini, Miguel Quiñónez, Jorge Ortiz, Carlos Quan, Lusvin Gálvez y Carlos Gómez", anunció el representante militar.
Gasaparini y Quiñónez eran defensores del conjunto que dirige actualmente el técnico costarricense nacionalizado guatemalteco Saúl Phillip. Quan y Gálvez eran medios y Ortiz fungía como delantero.
Por su partem Carlos Gómez era el preparador físico del conjunto militar, quien ya no podrá completar la temporada con los "Aurinegros".
Otros cambios
De cara al Clausura 2026, otros equipos y personajes han tomado decisiones bastante importantes. En el caso de Xelajú y Cobán Imperial, sus técnicos decidieron dejar a sus equipos. Amarini Villatoro por una oportunidad en el extranjero y Sebastián Bini por diferencias con junta directiva cobanera respecto a la planificación del siguiente campeonato que arranca el miércoles 21 de enero de 2025. Asimismo, en Achuapa, Álvaro García dejó a la institución "Achuapaneca".
En Antigua, ayer se confirmó la continuidad de Mauricio Tapia al frente de los "Panza Verdes" sin importar el resultado de la final del Apertura 2025 de Liga Nacional, donde aventajan al cuadro de Municipal 2-0.