 Xelajú y Aurora anuncian variantes para el Clausura 2026
Deportes

Xelajú y Aurora anuncian variantes para el Clausura 2026

Conoce los últimos movimientos de los clubes nacionales de cara el torneo que arranca el miércoles 21 de enero de 2026.

Compartir:
Xelajú anuncia las primeras bajas de jugadores para el Clausura 2026
Xelajú anuncia las primeras bajas de jugadores para el Clausura 2026 / FOTO: Xelajú

El Xelajú M. C., eliminado en cuartos de final del Apertura 2025, y el Aurora, eliminado en semifinales, anunciaron la noche del martes 23 de diciembre bajas de cara al Torneo Clausura 2026.

En el caso de Xelajú, anunció la baja de dos futbolistas: Freddy Góndola y Ludwin Reyes. Estos jugadores cierran un ciclo importante para sus carreras como profesionales tras el paso con el mejor equipo de provincia.

"Club Xelajú M. C. informa Freddy Elías Góndola Smith y Ludwin Estuardo Reyes dejan de formar parte del primer equipo a parte de este día (martes 23). La institución agradece el profesionalismo, compromiso y entrega demostrados durante su etapa defendiendo nuestros colores, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", cita la institución quetzalteca.

Aurora anuncia varias bajas

Por su parte, el cuadro "Aurinegro", semifinalista del Torneo Apertura 2025, anunció la no continuidad de cinco jugadores de campo y un integrante de cuerpo técnico.

"El Club de futbol Aurora informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, de cara al Torneo Clausura 2026, los siguientes integrantes no continuarán formando parte de la institución: Francisco Gasaparini, Miguel Quiñónez, Jorge Ortiz, Carlos Quan, Lusvin Gálvez y Carlos Gómez", anunció el representante militar.  

Gasaparini y Quiñónez eran defensores del conjunto que dirige actualmente el técnico costarricense nacionalizado guatemalteco Saúl Phillip. Quan y Gálvez eran medios y Ortiz fungía como delantero.

Por su partem Carlos Gómez era el preparador físico del conjunto militar, quien ya no podrá completar la temporada con los "Aurinegros".

Foto embed
Bajas de Aurora para el Clausura 2026 - Aurora F. C.

Otros cambios

De cara al Clausura 2026, otros equipos y personajes han tomado decisiones bastante importantes. En el caso de Xelajú y Cobán Imperial, sus técnicos decidieron dejar a sus equipos. Amarini Villatoro por una oportunidad en el extranjero y Sebastián Bini por diferencias con junta directiva cobanera respecto a la planificación del siguiente campeonato que arranca el miércoles 21 de enero de 2025. Asimismo, en Achuapa, Álvaro García dejó a la institución "Achuapaneca".

En Antigua, ayer se confirmó la continuidad de Mauricio Tapia al frente de los "Panza Verdes" sin importar el resultado de la final del Apertura 2025 de Liga Nacional, donde aventajan al cuadro de Municipal 2-0.

Antigua renueva contrato a Mauricio Tapia previo a la final de vuelta

El “Panza Verde” asegura la continuidad del técnico más exitoso de su historia.

En Portada

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026

08:28 AM, Dic 24
Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógicat
Tendencias

Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógica

08:25 AM, Dic 24
Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferest
Nacionales

Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferes

07:41 AM, Dic 24
Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletast
Nacionales

Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletas

07:14 AM, Dic 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga Nacionalredes socialesDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos