Roberto Hernández es el nuevo director técnico de Xelajú

Luego de tantas especulaciones generadas en redes sociales sobre el nombre del sustituto de Amarini Villatoro en Xelajú M. C., el club quetzalteco anunció este viernes 26 de diciembre, la contratación del estratega mexicano Roberto Hernández, quien dirigió a Comunicaciones en el inicio del Apertura 2025, pero que tuvo que salir de la institución "Alba" por los malos resultados.
"? Bienvenido Roberto Hernández ?. Club Xelajú MC da la bienvenida al profesor Roberto Hernández, nuevo director técnico del primer equipo", informó Xelajú en sus medios digitales.
"De nacionalidad mexicana, cuenta con una importante trayectoria en la Liga MX y en la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, experiencia que llega a fortalecer el proyecto deportivo de nuestra institución", añade Xelajú.
Asimismo, Xelajú informa acerca de las personas que acompañarán a Roberto Hernández en la dirección técnica de los altenses. "El profesor Hernández estará acompañado por su cuerpo técnico, integrado por el asistente Steve Padilla, el preparador físico Geovany Godínez y el preparador de arqueros Brayant Chavero".
Por último, el comunicado oficial de Xelajú sobre la contratación de Roberto Hernández, indica: "Iniciamos una nueva etapa con visión, trabajo y grandes expectativas, confiando en que este proceso nos permitirá seguir compitiendo al más alto nivel. Bienvenidos a la familia Superchiva".
¿Quién es Roberto Hernández?
Comenzó en 2002 como auxiliar técnico en Monarcas Morelia. Ha dirigido varios equipos en México y Guatemala.
Neza FC en la categoría de ascenso (campeón Apertura 2013)
Entrenador interino y titular en Monarcas Morelia en varias etapas; llevó al equipo a liguillas consecutivas
En Guatemala, dirigió a Deportivo Malacateco, con el que ganó el título del Torneo Apertura 2021 (primero en la historia del club, derrotando en la final a Comunicaciones)
En mayo de 2025 fue contratado por Comunicaciones, pero fue destituido en octubre de 2025 por malos resultados
El 26 de diciembre de 2025 fue anunciado como el nuevo entrenador de Xelajú MC para el Torneo Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf.