 Justicia argentina imputa a "Chiqui" Tapia, titular de AFA
Deportes

Justicia argentina imputa a "Chiqui" Tapia, titular de AFA

Claudio Tapia es señalado por la supuesta retención de aportes previsionales.

Compartir:
Justicia argentina imputa a titular de AFA por supuesta retención de aportes previsionales
Justicia argentina imputa a titular de AFA por supuesta retención de aportes previsionales / FOTO: EFE

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

La investigación quedó radicada en el juzgado a cargo de Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama aportes impagos por un monto que supera los 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) correspondientes a los últimos dos años.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal imputó a Tapia "en su carácter de presidente y administrador de clave fiscal" de la AFA, según medios locales, y afirmó que, debido a la magnitud de la estructura económica de la entidad y a los montos involucrados, "torna indispensable extender la investigación" a otros integrantes de la comisión directiva.

La AFA denuncia “ataque coordinado” del Gobierno de Milei

El reclamo de la AFA se dio tras la denuncia de Bullrich y el inicio, días atrás, de investigaciones judiciales contra su presidente, Claudio Tapia.

Retención de tributos y contribuciones

Según la denuncia, los responsables de la AFA "habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal", por importes que superan el umbral de punibilidad previsto en el Régimen Penal Tributario.

La causa investiga presuntas maniobras de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, vinculadas a retenciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto a las Ganancias y aportes jubilatorios, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

FIFA y Conmebol respaldan a Claudio Tapia, presidente de la AFA

“Chiqui” Tapia quedó en el ojo de la tormenta tras el PasilloGate y el cruce con Javier Milei. FIFA y Conmebol lo respaldan ante acusaciones de injerencia que avivan la crisis entre AFA y el Gobierno.

De acuerdo con la normativa argentina, los delitos prevén penas de entre dos y seis años de prisión para el agente de retención que no deposite los fondos dentro de los plazos legales.

Se trata de la primera de tres causas abiertas en los últimos días que involucran a las máximas autoridades de la AFA que tiene como imputado a Tapia.

Las otras investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma Sur Finanzas y con la adquisición de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar.

La AFA suspende seis meses al exfutbolista Juan Sebastián Verón

La AFA, encabezada por Claudio Tapia, sancionó a Verón con seis meses por el rechazo al pasillo a Rosario Central, en medio del conflicto entre el titular de Estudiantes y la dirigencia del fútbol argentino.

*Información EFE.

En Portada

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobúst
Nacionales

Identifican a ocho de los fallecidos en accidente de autobús

09:43 AM, Dic 27
Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos t
Deportes

Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos

09:29 AM, Dic 27
Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estrategat
Deportes

Achuapa con nuevo técnico y Marquense se queda sin estratega

08:49 AM, Dic 27
Incendio consume recicladora de la ruta al Pacíficot
Nacionales

Incendio consume recicladora de la ruta al Pacífico

08:31 AM, Dic 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCMundial 2026redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos