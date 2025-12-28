 Cristiano Ronaldo está seguro que llegará a los mil goles
Deportes

Cristiano Ronaldo está seguro que llegará a los mil goles

Cristiano: "Quiero llegar a la cifra que todos sabéis y estoy seguro de que llegaré"

Cristiano Ronaldo durante los premios Globe Soccer 2025,
Cristiano Ronaldo durante los premios Globe Soccer 2025, / FOTO: @Cristiano

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los mil goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.

El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.

Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.

"Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo", señaló.

Gol 956  

Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí y acercó al astro luso, a punto de cumplir 41 años, a cuarenta y cuatro goles de los mil que pretende y que hasta ahora nadie ha conseguido.

Cristiano Ronaldo sigue firme hacia su objetivo. No para de marcar el portugués que marcó a la media hora y en el añadido antes del descanso y también en la segunda parte un gol que fue invalidado.

Lleva Cristiano 956 goles: 156 con la selección y 40 en lo que va de 2025 que le han erigido en el primer y hasta ahora único jugador en llegar a esta cifra en catorce años naturales distintos. En los diez que va de Liga de Arabia Saudí lleva doce dianas. Es el máximo anotador de la competición.

Cristiano Ronaldo a 44 de lograr los 1000 goles

El Al Nassr goleó al equipo Al Okhdood 3-0, que incluyó doblete de “CR7”, que el 5 de febrero de 2026 cumple 41 años.

*Información EFE.

