 FIFA recibe más de 150 millones de peticiones de entradas
FIFA recibe más de 150 millones de peticiones de entradas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que son aficionados de más de 200 países los interesados en comprar los boletos.

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino. / FOTO: EFE

La FIFA anunció este lunes que ha recibido más de 150 millones de peticiones de entradas para el Mundial de 2026 durante la fase de venta abierta el pasado día 11, cifra que supone la mayor demanda de la historia de la competición.

El número de solicitudes de aficionados de más de 200 países representa una demanda 30 veces superior al número de entradas disponibles y es también 3.4 veces mayor a la cifra total de espectadores presentes en los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores de del Mundial celebradas desde 1930.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas en los primeros 15 días de venta es "una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países".

"Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol", añadió Infantino, este lunes ponente en el "World Sports Summit" en Dubái.

La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026

La FIFA aprobó una bolsa total de 727 millones de dólares en premios para el Mundial 2026, una cifra récord que representa un aumento del 50 % respecto a lo distribuido en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Proceso abierto hasta el 13 de enero

La FIFA recordó que el proceso de actual estará abierto hasta el martes 13 de enero -FIFA.com/tickets- y que tras su cierre se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades.

También confirmó que los precios de las entradas se mantendrán sin cambios durante toda esta fase de venta y que los seguidores de las selecciones clasificadas tendrán acceso a una categoría especial, a un precio de 60$ para los 104 partidos, incluida la final.

"La FIFA, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro. La FIFA espera trasladar al fútbol el 90 % de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023-2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este deporte en todo el mundo", señaló.

El Mundial se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, donde se jugarán 104 partidos con la participación por primera vez de 48 selecciones.

Netflix y la FIFA anuncian acuerdo para lanzar un videojuego oficial del Mundial 2026

La FIFA confirmó una alianza con Netflix para desarrollar un videojuego oficial del Mundial, que se lanzaría en verano del 2026 sin costo adicional para los suscriptores.

*Información EFE.

