 Origen de Carrera San Silvestre y su adaptación en Guatemala
Deportes

Origen de la Carrera San Silvestre y su adaptación en Guatemala

La competencia fue impulsada por un periodista brasileño en honor a un Papa del siglo IV.

La Carrera de San Silvestre se originó en São Paulo, Brasil, en 1925, impulsada por el periodista Cásper.
La Carrera de San Silvestre se originó en São Paulo, Brasil, en 1925, impulsada por el periodista Cásper.

La Carrera San Silvestre se originó en São Paulo, Brasil, en 1925, impulsada por el periodista Cásper Líbero, inspirado en carreras nocturnas europeas con antorchas para despedir el año nuevo, la cual fue adoptada por Guatemala años más tarde con sus respectivas adaptaciones.

Nombrada en honor a San Silvestre I, un papa del siglo IV cuya festividad es el 31 de diciembre, la primera edición fue nocturna, comenzando a medianoche, y se convirtió en un éxito global, replicándose en muchos países con variaciones, como la famosa San Silvestre Vallecana en España.

En Guatemala, la Carrera San Silvestre tiene sus orígenes en la tradición internacional inspirada en eventos de Brasil y Francia, pero se celebró por primera vez en la Ciudad de Guatemala el 31 de diciembre de 1957, adaptándola como una fiesta deportiva y familiar única, llena de disfraces creativos que se premian, convirtiéndose en un gran evento de fin de año en el país y otras ciudades.

La primera edición en Guatemala fue en 1957 en la capital, con salida en el Cerrito del Carmen y un recorrido de 10 kilómetros, terminando en la 6ta. avenida y 8a. calle de Zona 1.

Aunque no tuvo continuidad inmediata en algunos años, se consolidó como evento anual. Hoy recorre aproximadamente 10 kilómetros, con salida y meta cerca del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores (generalmente por avenidas como Reforma y Las Américas).

Lo que distingue a la versión guatemalteca es su carácter festivo: Muchos participantes corren disfrazados, y se otorgan premios a los mejores disfraces, convirtiéndola en una celebración alegre y familiar que reúne a miles de personas.

Con el tiempo, se ha extendido a otros municipios como Quetzaltenango, Cobán, Antigua Guatemala y más.

Atletas destacados incluyen a José Amado García y Merlin Chalí.

Detalles Clave

  • Inspiración: Cásper Líbero vio carreras nocturnas en Europa (especialmente en Francia) donde la gente corría con antorchas en Nochevieja y decidió replicar la idea en Brasil
  • Fecha y nombre: La carrera se celebra el 31 de diciembre, día de San Silvestre, un papa que falleció en el año 335
  • Primera edición: 31 de diciembre de 1925 en São Paulo, Brasil, con el nombre de Corrida de São Silvestre
  • Formato Original: Era una carrera nocturna que comenzaba a medianoche, iluminada por antorchas, y atrajo rápidamente a corredores élite
  • Expansión y Adaptación: La popularidad creció, inspirando la creación de cientos de carreras similares en todo el mundo, incluyendo España, Portugal, Colombia y Guatemala, adaptándose a las culturas locales
  • En España, la primera carrera en adoptar el nombre fue la San Silvestre Vallecana en Madrid, en 1964, inspirada directamente en el evento brasileño
