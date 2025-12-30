Así fue el año 2025 de la Selección Nacional de Guatemala

El año 2025 de la Selección Nacional de Guatemala se divide en dos partes: Un extraordinario medio año y un fatal cierre de ciclo con la no clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El 2025 fue un año lleno de emociones para la "Bicolor", marcado por logros históricos y decepciones dolorosas. Bajo la dirección de Luis Fernando Tena (quien continúa al frente de la Selección), Guatemala vivió su mejor participación en la Copa Oro y generó una enorme ilusión en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero al final se quedó sin clasificar.
Copa Oro 2025
Guatemala clasificó al torneo tras eliminar a Guyana en preliminares (global 4-3). En la fase de grupos (C: Con Panamá, Jamaica y Guadalupe), avanzó con actuaciones sólidas.
Avanzó a cuartos de final: Eliminó a Canadá en penales (tras 1-1 en tiempo reglamentario). Luego, llegó a semifinales por primera vez desde 1996. En las semifinales, cayó 1-2 ante Estados Unidos (con gol de Olger Escobar).
Terminó en tercer lugar, el mejor resultado en la historia de la Copa Oro.
Olger Escobar recibió el premio al Mejor Jugador Joven del torneo. Este éxito impulsó a Guatemala en el ranking FIFA, entrando al Top 100.
Eliminatorias al Mundial 2026, la gran desilusión
Guatemala avanzó desde la segunda ronda invicta (incluyendo goleadas como 6-0 a Dominica). En la tercera ronda (Grupo con Panamá, El Salvador y Surinam), compitió dignamente pero no alcanzó la clasificación. Sumó 8 puntos.
Destacaron victorias como ante El Salvador (0-1) y un cierre con triunfo ante Surinam (3-1). Una derrota clave ante Panamá (2-3) los dejó fuera.
Fue la mejor eliminatoria en décadas, pero cerró el año sin boleto al Mundial ni repechaje, dejando un sabor amargo.
En resumen, 2025 fue un año de crecimiento y orgullo por la Copa Oro, pero también de frustración por no lograr el sueño mundialista. La base queda sólida para el futuro, con Tena al mando y jóvenes como Escobar destacando.