Cristiano anota con la espalda en el empate del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo cerró el 2025 como mejor sabe hacerlo: con un gol que alimenta su leyenda. En un partido exigente y lleno de alternativas, el Al-Nassr rescató un empate 2-2 en su visita al Al-Ettifaq. Georginio Wijnaldum adelantó a los locales, pero Joao Félix y el propio Cristiano le dieron la vuelta al marcador con una reacción rápida y efectiva. Cuando parecía que el triunfo viajaba con los visitantes, Wijnaldum apareció nuevamente al minuto 80 para sellar el empate definitivo.
Más allá del resultado, el foco de atención estuvo en el gol de Cristiano Ronaldo. El portugués, acostumbrado a marcar de todas las maneras posibles —con derecha, izquierda, de cabeza, de chilena— sorprendió esta vez con una definición tan inesperada como espectacular. Tras un disparo de Joao Félix, CR7 desvió el balón con la espalda y lo envió al fondo de la red, firmando un gol que de inmediato se volvió viral y desató una ola de reacciones en redes sociales.
Cristiano Ronaldo amplía su legado
El empate no altera el gran momento colectivo del Al-Nassr en el campeonato saudí. Con este resultado, el equipo se mantiene como líder con 31 puntos, todavía invicto, producto de 10 victorias y un solo empate, precisamente el conseguido ante Al-Ettifaq. La solidez del conjunto y su capacidad de reacción continúan siendo una de las principales fortalezas en la lucha por el título.
En lo individual, Cristiano Ronaldo sigue ampliando números que parecen de otra época. Con este tanto, el delantero alcanzó los 957 goles oficiales en su carrera profesional, acercándose cada vez más a la mítica cifra de los 1.000 goles. A sus años y con un hambre competitiva intacta, el portugués continúa desafiando la lógica del tiempo y reafirmando su lugar entre los más grandes de la historia del fútbol.