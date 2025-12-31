De Arrascaeta vence a Messi, es elegido nuevo Rey de América

Giorgian de Arrascaeta escribió una página dorada en el fútbol sudamericano al convertirse en el nuevo ‘Rey de América’, distinción que lo consagra como el mejor jugador del continente en la tradicional encuesta América le responde a El País. El mediocampista uruguayo fue el gran ganador de la 40ª edición del sondeo, superando con claridad a figuras de talla mundial como Lionel Messi, quien finalizó en el segundo lugar. La votación, realizada por 264 periodistas de 16 países, marcó un récord histórico de participación y reafirmó el prestigio del galardón.
El futbolista de Flamengo obtuvo el 62,8 % de los votos, una diferencia contundente que refleja su impacto durante la temporada. Messi, pese a su enorme trayectoria y vigencia, quedó segundo con el 14,8 %, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez completó el podio con un 5 %. El reconocimiento llega tras un año excepcional para De Arrascaeta, en el que fue pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño, siendo además el máximo goleador de su equipo y el principal asistidor del torneo local.
De Arrascaeta se impone a Messi en las votaciones
Nacido en Nuevo Berlín en 1994, De Arrascaeta inició su carrera en Defensor Sporting antes de dar el salto al fútbol brasileño, donde defendió los colores de Cruzeiro y, desde 2019, los de Flamengo. Con el dorsal número 10, se consolidó como el cerebro de su equipo y fue elegido el mejor jugador del certamen continental. Su rendimiento no solo brilló a nivel de clubes, sino que también fue determinante para sellar su clasificación al Mundial de 2026 con la selección uruguaya.
La coronación del volante significa además el regreso de Uruguay al trono del fútbol continental tras una década, ya que el último compatriota en lograrlo había sido Carlos Sánchez en 2015. El premio, entregado por el diario El País desde 1986, tiene una rica historia y ha distinguido a leyendas del fútbol sudamericano. En esta ocasión, el nombre de Giorgian de Arrascaeta se suma a esa lista selecta, confirmando su lugar entre los grandes protagonistas del fútbol de América.