 De Arrascaeta vence a Messi, es elegido nuevo Rey de América
Deportes

De Arrascaeta vence a Messi y es elegido nuevo "Rey de América"

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue elegido Rey de América al obtener el 62,8 % de los votos en la tradicional encuesta de El País, superando a Lionel Messi (14,8 %) y a Adrián Martínez (5 %).

Compartir:
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue elegido Rey de América al obtener el 62,8 % de los votos en la tradicional encuesta de El País - Flamengo
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue elegido Rey de América al obtener el 62,8 % de los votos en la tradicional encuesta de El País / FOTO: Flamengo

Giorgian de Arrascaeta escribió una página dorada en el fútbol sudamericano al convertirse en el nuevo ‘Rey de América’, distinción que lo consagra como el mejor jugador del continente en la tradicional encuesta América le responde a El País. El mediocampista uruguayo fue el gran ganador de la 40ª edición del sondeo, superando con claridad a figuras de talla mundial como Lionel Messi, quien finalizó en el segundo lugar. La votación, realizada por 264 periodistas de 16 países, marcó un récord histórico de participación y reafirmó el prestigio del galardón.

El futbolista de Flamengo obtuvo el 62,8 % de los votos, una diferencia contundente que refleja su impacto durante la temporada. Messi, pese a su enorme trayectoria y vigencia, quedó segundo con el 14,8 %, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez completó el podio con un 5 %. El reconocimiento llega tras un año excepcional para De Arrascaeta, en el que fue pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño, siendo además el máximo goleador de su equipo y el principal asistidor del torneo local.

De Arrascaeta se impone a Messi en las votaciones

Nacido en Nuevo Berlín en 1994, De Arrascaeta inició su carrera en Defensor Sporting antes de dar el salto al fútbol brasileño, donde defendió los colores de Cruzeiro y, desde 2019, los de Flamengo. Con el dorsal número 10, se consolidó como el cerebro de su equipo y fue elegido el mejor jugador del certamen continental. Su rendimiento no solo brilló a nivel de clubes, sino que también fue determinante para sellar su clasificación al Mundial de 2026 con la selección uruguaya.

La coronación del volante significa además el regreso de Uruguay al trono del fútbol continental tras una década, ya que el último compatriota en lograrlo había sido Carlos Sánchez en 2015. El premio, entregado por el diario El País desde 1986, tiene una rica historia y ha distinguido a leyendas del fútbol sudamericano. En esta ocasión, el nombre de Giorgian de Arrascaeta se suma a esa lista selecta, confirmando su lugar entre los grandes protagonistas del fútbol de América.

Foto embed
Avai v Flamengo - Brasileirao 2022 -

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos