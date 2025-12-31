Williams Julajuj y Heidy Villegas ganan la San Silvestre

Las calles de la ciudad de Guatemala volvieron a vestirse de color y alegría para despedir el 2025 con la celebración de la tradicional Carrera San Silvestre, un evento que, año con año, reúne a miles de guatemaltecos en un ambiente deportivo y festivo. La edición 2025 no fue la excepción y dejó como grandes ganadores a Williams Julajuj y Heidy Villegas.
En la rama masculina, Williams Julajuj se impuso con un destacado tiempo de 28:57, confirmando su excelente nivel competitivo y cruzando la meta como el ganador absoluto de la San Silvestre 2025. Por su parte, en la categoría femenina, Heidy Villegas se quedó con el primer lugar tras detener el cronómetro en 36:26, consolidándose como la mejor corredora de esta edición.
Datos que debes saber de la Carrera San Silvestre
Desde su inicio, la Carrera San Silvestre en Guatemala ha evolucionado hasta convertirse en un evento que va más allá de la competencia atlética. Con el paso de los años, los guatemaltecos han aportado su propio estilo, transformando la carrera en una auténtica celebración de fin de año.
Muchos participantes aprovechan la ocasión para vestir sus mejores atuendos deportivos, mientras que otros optan por disfraces creativos y coloridos que llenan el recorrido de originalidad y diversión. Este ambiente familiar y alegre ha llevado incluso a que se reconozcan y premien los mejores trajes, reforzando el carácter festivo que distingue a la San Silvestre guatemalteca.
En el ámbito histórico, la carrera ha visto pasar a grandes figuras del atletismo nacional. José Amado García, atleta olímpico originario de Baja Verapaz, se mantiene como el corredor más exitoso en la historia del evento, con 10 victorias en su palmarés. En la rama femenina, Merlin Chalí, oriunda de Amatitlán, ha marcado una época al conquistar el primer lugar en 12 ocasiones, convirtiéndose en la máxima referente de la competencia.
La San Silvestre 2025 cumplió nuevamente con las expectativas y logró reunir a cientos de familias guatemaltecas que participaron con un mismo objetivo: hacer ejercicio, compartir en comunidad y despedir el año de la mejor manera. Con sonrisas, esfuerzo y entusiasmo, los corredores cerraron el 2025 con la mirada puesta en un 2026 lleno de salud, deporte y nuevos retos.