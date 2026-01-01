 El 2025 marcó el regreso del Aurora a Liga Nacional
Deportes

El 2025 marcó el regreso del Aurora a Liga Nacional

El 2025 fue un año de ensueño para los "Aurinegros": Ascenso a Liga Nacional tras 20 años y semifinalista del Apertura 2025

Compartir:
Aurora fue semifinalista del Apertura 2025 de la Liga Nacional
Aurora fue semifinalista del Apertura 2025 de la Liga Nacional / FOTO: Alex Meoño

El año 2025 significó para el futbol guatemalteco el regreso más esperado de un club a la Liga Nacional, y se trató del Aurora F. C., el tercer equipo más importante y relevante de la historia del balompié chapín, quien estuvo por casi 20 años en las ligas de ascenso de nuestro organigrama futbolero, pero que a finales del primer semestre logró su ansiado ascenso.

La temporada 2024-2025 representó para el Aurora, el ciclo de consagración. Para el Torneo Apertura 2024 de la Liga Primera División, Aurora llegó hasta las semifinales al perder ante Mictlán ese derecho que daba ser finalista y quedarse con el 50 % en el ascenso, mismo que consiguió en el siguiente certamen, el Torneo Clausura 2025, donde Aurora terminó siendo campeón a costa de Mictlán.

Con el 50 % del ascenso logrado en mayo, Aurora enfrentó a Deportivo Sacachispas pro el ascenso a Liga Nacional. El partido histórico se jugó en el estadio David Cordón Hichos, donde juega Guastatoya, y el "Aurinegro" derrotó a los "Muteros" 1-0 con gol de Diego Ruiz y de esa forma logró el regreso al máximo circuito el 31 de mayo del presente año.

Aurora FC vence a CF Universidad y es finalista de la Primera División

Aurora venció 1-0 al Club de Futbol Universidad con gol de José Vivas y clasificó a la final del Clausura 2025 en la Primera División, asegurando su lugar en el playoff de ascenso a Liga Nacional.

Regreso triunfal

Aurora encaró la temporada 2025-2026 con mucha ilusión de hacer un gran papel en su retorno a Liga Nacional, y el mismo fue dirigido por el técnico internacional Saúl Phillip, quien guio a buen puerto a los militares.

Finalizada la fase regular, Aurora sorprendió a propios y extraños al avanzar como cuarto lugar a los cuartos de final. Eso ya era una grata sorpresa para quien consume el futbol nacional.

Pero en cuartos de final, Aurora acierta un golpe de autoridad al Malacateco, a quien lo elimina, y con ello accede a semifinales, instancia donde Antigua G. F. C. los elimina, y así termina uno de los regresos más espectaculares de Liga Primera División a la Liga Nacional.

Aurora FC regresa a la Liga Nacional de Guatemala

Aurora FC, el tercer grande del fútbol guatemalteco, está de regreso en la Liga Nacional. Dos décadas después, la historia continúa y el fútbol nacional recupera a uno de sus clubes más laureados.

Resultados sobresalientes

Aurora arrancó el campeonato ganando 1-0 al Deportivo Guastatoya en el estadio Guillermo Slowing con un tanto de Jorge Ticurú, quien apenas sumaba unos segundos en el campo tras ingresar al minuto 90+2.

Posteriormente, Aurora sacó resultados importantes como victoria ante Achuapa (1-2), Antigua (3-2 y 1-2), Comunicaciones (0-2), Malacateco (1-0), Mictlán (3-2), Municipal (1-0), Xelajú (3-2) y Mixco (1-0).

Aurora, primer semifinalista del Apertura 2025

Aurora selló su pase a semifinales por mejor posición en la tabla tras igualar la serie con Malacateco (Global: 2-2).

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025t
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

08:52 AM, Dic 31
El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la solteríat
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

08:52 AM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos