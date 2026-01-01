El 2025 marcó el regreso del Aurora a Liga Nacional

El año 2025 significó para el futbol guatemalteco el regreso más esperado de un club a la Liga Nacional, y se trató del Aurora F. C., el tercer equipo más importante y relevante de la historia del balompié chapín, quien estuvo por casi 20 años en las ligas de ascenso de nuestro organigrama futbolero, pero que a finales del primer semestre logró su ansiado ascenso.
La temporada 2024-2025 representó para el Aurora, el ciclo de consagración. Para el Torneo Apertura 2024 de la Liga Primera División, Aurora llegó hasta las semifinales al perder ante Mictlán ese derecho que daba ser finalista y quedarse con el 50 % en el ascenso, mismo que consiguió en el siguiente certamen, el Torneo Clausura 2025, donde Aurora terminó siendo campeón a costa de Mictlán.
Con el 50 % del ascenso logrado en mayo, Aurora enfrentó a Deportivo Sacachispas pro el ascenso a Liga Nacional. El partido histórico se jugó en el estadio David Cordón Hichos, donde juega Guastatoya, y el "Aurinegro" derrotó a los "Muteros" 1-0 con gol de Diego Ruiz y de esa forma logró el regreso al máximo circuito el 31 de mayo del presente año.
Regreso triunfal
Aurora encaró la temporada 2025-2026 con mucha ilusión de hacer un gran papel en su retorno a Liga Nacional, y el mismo fue dirigido por el técnico internacional Saúl Phillip, quien guio a buen puerto a los militares.
Finalizada la fase regular, Aurora sorprendió a propios y extraños al avanzar como cuarto lugar a los cuartos de final. Eso ya era una grata sorpresa para quien consume el futbol nacional.
Pero en cuartos de final, Aurora acierta un golpe de autoridad al Malacateco, a quien lo elimina, y con ello accede a semifinales, instancia donde Antigua G. F. C. los elimina, y así termina uno de los regresos más espectaculares de Liga Primera División a la Liga Nacional.
Resultados sobresalientes
Aurora arrancó el campeonato ganando 1-0 al Deportivo Guastatoya en el estadio Guillermo Slowing con un tanto de Jorge Ticurú, quien apenas sumaba unos segundos en el campo tras ingresar al minuto 90+2.
Posteriormente, Aurora sacó resultados importantes como victoria ante Achuapa (1-2), Antigua (3-2 y 1-2), Comunicaciones (0-2), Malacateco (1-0), Mictlán (3-2), Municipal (1-0), Xelajú (3-2) y Mixco (1-0).