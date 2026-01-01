Sergio Ramos lidera una propuesta para comprar el Sevilla

La posibilidad de que Sergio Ramos adquiera el Sevilla FC ha comenzado a generar un notable revuelo en el entorno del club andaluz. Según ha informado la Cadena SER en España, el central nacido en Camas, formado futbolísticamente en Nervión, ha decidido dar un paso firme y liderar una iniciativa para comprar la entidad. No se trata solo de un gesto sentimental, sino de un movimiento ambicioso que apunta directamente al futuro institucional del Sevilla en un momento especialmente delicado.
Ramos ha presentado una propuesta formal para hacerse con el club al frente de un grupo de inversores. La operación, lejos de ser un simple sondeo, plantea la adquisición total de la sociedad y ya ha sido puesta en conocimiento de los principales accionistas. La intención es clara: asumir el control completo del Sevilla FC y encabezar un nuevo proyecto que devuelva estabilidad y rumbo a una entidad que atraviesa un periodo de incertidumbre tanto deportiva como económica.
El Sevilla está en venta
Este escenario se ha visto favorecido por el enfriamiento de las negociaciones con un fondo estadounidense que, en un primer momento, parecía dispuesto a cerrar la compra. Sin embargo, el proceso de due diligence reveló una situación financiera más compleja de lo esperado, lo que llevó al inversor norteamericano a rebajar sus pretensiones y actuar con mayor prudencia. La revisión exhaustiva de las cuentas y de los compromisos económicos terminó por frenar una operación que inicialmente avanzaba con fuerza.
En este contexto, la oferta encabezada por Sergio Ramos emerge como la más sólida y significativa que ha recibido el Sevilla hasta ahora. Además, el camero no es ajeno a este tipo de proyectos, ya que forma parte del grupo inversor del San Fernando, club vinculado a Monchi, figura emblemática del sevillismo. De este modo, Ramos podría pasar de ser un símbolo del pasado glorioso del Sevilla sobre el césped a convertirse en una pieza clave de su futuro desde los despachos.