Dani Carvajal se reincorpora a los entrenos del Real Madrid

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, dio este viernes un paso importante en su proceso de recuperación al regresar a los entrenamientos sobre el césped junto al resto de la plantilla. El lateral derecho llevaba más de dos meses alejado de la dinámica del grupo tras someterse a una artroscopia en la rodilla derecha para solucionar la presencia de un cuerpo libre articular, una intervención que le obligó a parar después de volver a sentir molestias a finales de octubre.
El futbolista arrastraba problemas en la misma articulación en la que, en 2024, sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior. Aquellas molestias reaparecieron tras disputar apenas 19 minutos en el clásico frente al FC Barcelona, el pasado 26 de octubre. Desde entonces, Carvajal ha seguido un plan específico de recuperación que ahora entra en su fase final, con sensaciones positivas y una evolución controlada por los servicios médicos del club.
¿Cuándo podría volver Carvajal?
Durante la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el defensor realizó parte del trabajo con el grupo, un indicio claro de que su regreso a la competición está cada vez más cerca. El objetivo del cuerpo técnico y del propio jugador es que pueda formar parte de la convocatoria que viajará la próxima semana a Yeda, en Arabia Saudí, para disputar la Supercopa de España, donde el Real Madrid se medirá al Atlético de Madrid en busca de un billete para la final.
Este entrenamiento supuso además la primera sesión del año 2026 para la plantilla blanca, después de que Xabi Alonso concediera descanso el día de Año Nuevo. La jornada combinó activación en el gimnasio, análisis en vídeo y trabajo sobre el césped con ejercicios de progresión, esprints, conceptos tácticos y finalización. En un contexto marcado por varias bajas, el regreso de Carvajal representa una noticia alentadora para el vestuario y un refuerzo anímico de cara a un calendario exigente.