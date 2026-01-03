Carlos Mejía es nuevo jugador del Deportivo Achuapa

El Deportivo Achuapa, semifinalista del Apertura 2025, comenzó a mover sus piezas de cara al Clausura 2026, torneo que tiene previsto iniciar el próximo 21 de enero. Con el objetivo de fortalecer su plantel y mantener el protagonismo mostrado en el certamen anterior, la institución cebollera anunció a través de sus redes sociales la incorporación de Carlos "El Cuilapa" Mejía, uno de los nombres más reconocidos del fútbol nacional.
Mejía regresa a la Liga Nacional luego de disputar el último semestre con el CSD Chiquimulilla, equipo de la Primera División, principal categoría de ascenso del fútbol guatemalteco. El experimentado futbolista, que también tuvo un paso destacado por la Selección Nacional, vuelve a la máxima categoría con la misión de aportar liderazgo, jerarquía y experiencia en un plantel que buscará ser nuevamente competitivo.
Carlos Mejía vuelve a la Liga Nacional
En el mensaje oficial de bienvenida, Achuapa destacó las cualidades del nuevo refuerzo y su conocimiento del medio local, resaltando su compromiso y profesionalismo como valores clave para el proyecto deportivo que encabeza la directiva. El club confía en que Mejía pueda convertirse en una pieza importante dentro y fuera del campo, especialmente en momentos de alta exigencia.
A lo largo de su carrera, Carlos Mejía ha defendido las camisetas de varios equipos como Comunicaciones, Petapa, Antigua GFC y Xelajú MC, acumulando un amplio recorrido en el balompié guatemalteco.
Actualmente, el jugador ya entrena al mismo ritmo que sus nuevos compañeros bajo la dirección del técnico mexicano Rafael Loredo, quien también inició recientemente su etapa al frente del conjunto cebollero, afinando detalles para el arranque del Clausura 2026.