 El Santos de Brasil anuncia el regreso de "Gabigol"
El Santos de Brasil anuncia el regreso de "Gabigol"

"Gabigol" regresa al Peixe para formar ataque estelar con Neymar y buscar protagonismo en la Copa Sudamericana 2026.

Gabriel Barbosa 'Gabigol' celebra un gol junto a Neymar Jr.
Gabriel Barbosa 'Gabigol' celebra un gol junto a Neymar Jr.

Gabriel Barbosa, conocido mundialmente como "Gabigol", vuelve al lugar donde todo comenzó. Uno de los grandes hijos pródigos de la cantera del Santos FC fue anunciado a primera hora de este sábado 3 de enero como nuevo refuerzo del Peixe, sellando así un regreso cargado de simbolismo. Tras varios días de rumores en Brasil, el club paulista oficializó la incorporación del delantero, quien vuelve a vestir la camiseta blanquinegra del equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional.

El Santos se arma con ambición de cara a un 2026 en el que busca recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional. La continuidad de Neymar para el Año Nuevo ya había despertado ilusión en Vila Belmiro, pero la llegada de Gabigol eleva aún más las expectativas de los hinchas. Ambos futbolistas ya saben lo que es triunfar juntos: compartieron el ataque de la selección brasileña que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, un antecedente que alimenta el sueño de verlos brillar nuevamente, ahora con la camiseta del club que los formó.

Santos quiere ser protagonista en el campeonato brasileño

El regreso de Barbosa se da tras un año complicado en Cruzeiro, donde no logró afianzarse y perdió protagonismo ante Kaio Jorge. Incluso, una encuesta del medio Ge Globo lo señaló como el peor refuerzo de la temporada en el Brasileirao. Con pocas oportunidades y un salario elevado que parecía dificultar la operación, la voluntad del propio jugador fue determinante para concretar su salida. Finalmente, Gabigol firmó un préstamo por un año con el Santos, priorizando el deseo de volver a casa por encima de cualquier obstáculo económico.

Gabriel Barbosa no es un nombre más en la historia del Peixe. Con 210 partidos, 84 goles y 13 asistencias, fue bicampeón del Campeonato Paulista y dejó varias huellas imborrables, entre ellas ser goleador del Brasileirao 2018 y anotar el gol número 12.000 del club en 2014.

"Un chico de Vila Belmiro, hincha del Santos y un jugador implacable", escribió la institución en sus redes para darle la bienvenida. Con pasado europeo en Inter y Benfica y una carrera marcada por éxitos y polémicas, Gabigol regresa al Santos con la misión de reencontrarse con su mejor versión y volver a hacer vibrar a su gente.

Gabriel Barbosa, delantero brasileño en un partido ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 - Archivo

