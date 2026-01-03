Francisco Arredondo completa el prólogo del Rally Dakar 2026

Este sábado dio inicio el Rally Dakar 2026 con la disputa del tradicional prólogo, una breve pero exigente prueba que marca el primer contacto de los competidores con el terreno y la presión de la carrera más dura del mundo. El recorrido se desarrolló en la localidad saudí de Yanbu, escenario que también albergará la primera etapa. Como ha sido costumbre en los últimos años, Guatemala estuvo representada por Francisco Arredondo, quien volvió a decir presente en esta icónica competencia del motorsport mundial.
Arredondo completó el prólogo en la posición 107, un resultado que cumple su función principal: definir el orden de salida para la etapa inicial, programada para este domingo 4 de enero. La primera jornada cronometrada tendrá un recorrido de 305 kilómetros, íntegramente en Yanbu, donde los pilotos comenzarán a medir fuerzas en condiciones más exigentes y a poner a prueba tanto la estrategia como la resistencia física.
Francisco Arredondo participa en su Rally Dakar número 17
Esta edición del Dakar representa la participación número 17 para el piloto guatemalteco, una cifra que refleja su amplia experiencia en el rally raid. A lo largo de su trayectoria ha conseguido finalizar en cuatro ocasiones dentro del top-50, aunque también ha enfrentado momentos complejos.
Las últimas dos ediciones han sido especialmente difíciles, marcadas por lesiones y abandonos. En el Dakar 2024 sufrió un fuerte accidente en la etapa 4 que le provocó lesiones en las piernas, y aunque regresó meses después en el Rally de Marruecos, debió retirarse por deshidratación. En el Dakar 2025, un golpe en la etapa 3 afectó su rendimiento y, pese a finalizar en la posición 61 de Rally 2, posteriormente se confirmó una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que requirió cirugía.
De cara al Dakar 2026, Francisco Arredondo llega con renovadas expectativas y una preparación exhaustiva que ha incluido bicicleta, gimnasio, motocross y entrenamientos en el desierto de California, además de integrarse al equipo Bas World KTM Racing. En declaraciones al sitio oficial del Rally Dakar, el guatemalteco destacó su enfoque mental y deportivo: "El Dakar es una carrera contra nosotros mismos. Quiero terminar bien cada jornada, alcanzar una buena posición y desde allí apretar en las últimas etapas. Me siento confiado y quiero disfrutar de la conexión que tengo con la moto cuando todo marcha bien". Con esa filosofía, Arredondo inicia una nueva aventura en el desierto saudí.