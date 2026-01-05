 Carlos Estrada pidió su salida de Municipal
Deportes

Carlos Estrada pidió su salida de Municipal

El defensor guatemalteco reveló que saldrá cedido por seis meses y que en los próximos días se dará a conocer su nuevo equipo.

Carlos Estrada pidió su salida de Municipal
Carlos Estrada pidió su salida de Municipal

Carlos "Chava" Estrada confirmó su salida temporal de Municipal luego de manifestar públicamente su deseo de contar con mayor continuidad futbolística. A través de sus redes sociales, el defensor explicó que, tras un periodo de análisis personal y profesional, tomó la decisión de solicitar su salida del club escarlata por seis meses, con el objetivo de regresar en el futuro en mejores condiciones deportivas. "He tomado la decisión de pedir mi salida de Municipal por 6 meses y poder volver en un futuro de mejor forma futbolística", expresó el jugador en su mensaje.

En la misma publicación, Estrada dejó claro que la decisión responde a la necesidad de aprovechar una etapa clave de su carrera. "Tengo 28 años y debo aprovechar y saber que estoy en mis mejores años futbolísticos. Seguir creciendo, tener ritmo y continuidad es importante para mi futuro", añadió el zaguero, quien también agradeció el respaldo recibido por la afición: "Gracias a todos por ese apoyo". Asimismo, adelantó que su próximo destino será anunciado en los próximos días.

El futuro de Carlos Salvador Estrada

Durante el torneo anterior, Carlos Estrada tuvo participación en 10 partidos, acumulando un total de 895 minutos en cancha. No obstante, no logró afianzarse como titular en la recta final del campeonato, donde el técnico Mario Acevedo apostó con mayor regularidad por defensores como Nicolás Samayoa y José Mena. Además, tras el regreso del uruguayo Darwin Torres luego de una lesión de larga duración, Estrada pasó a ocupar el rol de cuarto defensor central, lo que limitó aún más sus oportunidades de juego.

Aunque el jugador no confirmó oficialmente su próximo club, todo indica que su destino sería el Deportivo Marquense, institución en la que ya militó en años anteriores y donde se consolidó como un referente en la zaga central. Para Estrada, oriundo de San Pablo, San Marcos, esta posible incorporación representa una nueva oportunidad para reencontrarse con la continuidad y estar más cerca de su gente, en un entorno que conoce bien y donde buscará relanzar su carrera profesional.

Foto embed
Carlos Estrada en su etapa en el Deportivo Marquense

