 Quedaron definidos los playoffs de la NFL
Deportes

Quedaron definidos los playoffs de la NFL

14 equipos sueñan con levantar el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX que se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Duelo de final de conferencia entre Eagles y 49ers en el pasado enero del 2025 - EFE
Duelo de final de conferencia entre Eagles y 49ers en el pasado enero del 2025 / FOTO: Agencia EFE

La NFL entra en su etapa más apasionante con el inicio de los Playoffs 2025-2026, el camino definitivo hacia el Super Bowl LX. Tras una temporada regular llena de emociones, los Philadelphia Eagles llegan como los campeones defensores luego de consagrarse en 2025 y frenar el intento de tricampeonato de los Kansas City Chiefs. Ahora, 14 equipos sueñan con levantar el Trofeo Vince Lombardi en el duelo final que se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, casa de los San Francisco 49ers.

El formato de competencia se mantiene sin cambios respecto a los últimos años. Siete equipos por Conferencia acceden a la postemporada, con el primer sembrado avanzando directamente a la Ronda Divisional. Del segundo al séptimo lugar se enfrentan en la Ronda de Comodines, siempre con ventaja de localía para el mejor clasificado. En la Conferencia Americana, los Denver Broncos parten como el equipo número uno, mientras que en la Nacional ese privilegio le corresponde a los Seattle Seahawks.

Fechas y horarios de la ronda de comodines de la NFL

La Ronda de Comodines abrirá la acción con seis encuentros de alto voltaje. Todos los horarios corresponden a Guatemala:

  • Sábado 10 de enero - 15:30: Carolina Panthers vs. Los Angeles Rams
  • Sábado 10 de enero - 19:00: Chicago Bears vs. Green Bay Packers
  • Domingo 11 de enero - 12:00: Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills
  • Domingo 11 de enero - 15:30: Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers
  • Domingo 11 de enero - 19:15: New England Patriots vs. Los Angeles Chargers
  • Lunes 12 de enero - 19:15: Pittsburgh Steelers vs. Houston Texans

Tras esa primera fase, los mejores clasificados se sumarán a la Ronda Divisional, programada para el sábado 17 y domingo 18 de enero, con partidos aún por definir según los resultados. Los Campeonatos de Conferencia se jugarán el domingo 25 de enero, y de ahí surgirán los dos finalistas que disputarán el Super Bowl LX

