Amenazan al nuevo fichaje de Santos en su presentación

El regreso de Gabriel Barbosa a Santos no ha estado exento de tensión. Tras una temporada en la que el club estuvo peligrosamente cerca del descenso en el futbol brasileño, la directiva albinegra decidió actuar con rapidez para evitar nuevos sobresaltos y comenzó a reforzar su plantel en todas las líneas. En ese contexto, la vuelta de Gabigol, uno de los canteranos más emblemáticos de la institución, fue anunciada como un movimiento estratégico para devolverle competitividad a un equipo golpeado en lo deportivo y en lo anímico.
Formado en Santos y contemporáneo de Neymar, quien recientemente renovó contrato con el club, Gabriel Barbosa llega con la misión de apuntalar el ataque y acompañar el proyecto que busca devolver protagonismo al ‘Peixe’. Durante su presentación oficial, el delantero se mostró comprometido con la causa santista y aseguró que vestirse nuevamente de blanco y negro no representa un retroceso en su carrera, pese a los problemas financieros y al riesgo de descenso que rondaron al equipo en meses recientes.
Barrista del Santos amenazó a Gabriel Barbosa
"Si es un paso atrás volver al mejor equipo de la Tierra, no hay mejor paso atrás que ese", afirmó Gabigol ante los medios, en un intento por reafirmar su identificación con el club y tranquilizar a una afición que exige resultados inmediatos. No obstante, sus palabras no bastaron para calmar del todo a los seguidores más radicales, quienes dejaron claro que el margen de error será mínimo en esta nueva etapa.
La tensión se hizo evidente cuando, en plena conferencia de prensa, un barrista interrumpió para lanzar una advertencia directa al futbolista. "Nos debes una, ya sabes cómo están las cosas por aquí", fue el mensaje que resonó en la sala, reflejando la presión que acompañará a Gabriel Barbosa en su regreso.
Así, Gabigol vuelve a Santos no solo con la ilusión de reencontrarse con sus raíces, sino también con la amenaza latente de una afición que exige compromiso total y resultados a la altura de la historia del club.