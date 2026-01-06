 Francisco Arredondo cumple con tercera etapa del Dakar 2026
Deportes

Francisco Arredondo cumple con tercera etapa del Dakar 2026

El piloto guatemalteco utilizó más de ocho horas para culminar la exigente jornada de este día.

Compartir:
Francisco Arredondo cumple la tercera etapa del Rally Dakar 2026
Francisco Arredondo cumple la tercera etapa del Rally Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

Una etapa realmente desgastante. Así fue lo que vivió el piloto guatemalteco, Francisco Arredondo, este martes 6 de enero, durante el desarrollo de la tercera jornada del Rally Dakar 2026, que tuvo salida y meta en la localidad de Alula. Y es que el nacional, culminó la jornada, de más de 700 kilómetros, con un tiempo de 8:10.01 horas.

Con este resultado, el piloto guatemalteco del KTM Bas World Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, Francisco Arredondo, finalizó en el puesto 90 de la etapa, a 3:30.28 horas, del ganador del día, su compañero de equipo, el sudafricano, Michael Docherty. Luego de tres días de competencia, Arredondo se encuentra en el puesto 89 de la clasificación general de la división Rally2.

Detalles de la largada de Francisco Arredondo

Este martes se realizó la tercera etapa, que tuvo salida y llegada en Alula. Tuvo un enlace inicial de 314 kilómetros, para luego dar paso a una especial cronometrada de 422 kilómetros.

En las pistas arenosas, la aventura se desarrolló entre los visitantes de la región de Alula. La creatividad de la naturaleza y el paso de los siglos esculpieron formaciones rocosas increíbles, que volvieron la jornada en una navegación delicada. En la segunda parte de especial, el número creciente de pistas hizo que la interpretación del roadbook fuese difícil, más, aún, cuando los puntos de referencia fueron escasos.

"Hoy fue una especial bastante dura para todos, hubo muchas caídas y piedras sueltas. Hubo mucho tráfico entre los carros y camiones, la pista estuvo muy escarpada, pero a pesar de ello, con el equipo estamos listos para el día de mañana, que será una etapa maratón", comentó Francisco Arredondo.

Cuarta etapa

La cuarta jornada de este miércoles, también tendrá salida y meta en Alula, y es denominada "Etapa Maratón", ya que, en el campamento, los corredores no tendrán ayuda de sus equipos. Constará de un enlace inicial de 78 kilómetros, para luego dar paso a una especial cronometrada de 417 kilómetros.

Los pilotos y copilotos aún no habrán terminado con el esplendor de los paisajes de Alula, pero estarán, sobre todo, preocupados por la gestión de sus vehículos al embarcarse en esta primera parte de la maratón.

Aunque, la mayor parte del recorrido transcurre por grandes espacios abiertos, los zigzags entre los accidentados relieves provocan interrupciones de ritmo.

En la llegada, dos vivacs cercanos pero diferentes, acogerán a los pilotos de motos por un lado y a las tripulaciones de los autos por el otro, está autorizada la ayuda entre los competidores sin limitación de tiempo.

El campamento se reduce a la más mínima expresión: fuego para resguardarse del frío, tiendas de campaña y puntos de alimento.

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 3 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

*Información de César Pérez.  

En Portada

Operativo en Escuintla: Incautan ilícitos y retiran casetas ilegales en ingreso a cárcelt
Nacionales

Operativo en Escuintla: Incautan ilícitos y retiran casetas ilegales en ingreso a cárcel

05:09 PM, Ene 06
Supercopa de España: Ter Stegen vuelve a Barcelonat
Deportes

Supercopa de España: Ter Stegen vuelve a Barcelona

05:26 PM, Ene 06
Caso Gerardi: Inicia audiencia de ofrecimiento de pruebas contra Darío Moralest
Nacionales

Caso Gerardi: Inicia audiencia de ofrecimiento de pruebas contra Darío Morales

04:22 PM, Ene 06
¿Por qué se dice que los Reyes Magos traen carbón a los niños que se portan mal?t
Farándula

¿Por qué se dice que los Reyes Magos traen carbón a los niños que se portan mal?

04:23 PM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalFútbolDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos