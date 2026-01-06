 Mbappé no arriesga y no entra en la convocatoria del Madrid
Deportes

Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de España

El delantero francés no logró recuperarse de su esguince de rodilla, y queda fuera de la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España.


Kylian Mbappé en uno de los entrenos del Real Madrid - EFE
Kylian Mbappé en uno de los entrenos del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El delantero francés Kylian Mbappé se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid, llevado a cabo este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no formará parte de la expedición a Yeda para la disputa de la Supercopa de España, al no estar recuperado del esguince de rodilla con el que despidió 2025.

Las sensaciones de Mbappé no han mejorado en las últimas horas y, pese a que el lunes inició una fase de trabajo en el gimnasio como primera prueba, el delantero francés no pudo ejercitarse en la mañana del martes con el grupo y causa baja para una Supercopa en la que el Real Madrid debuta el jueves, en la segunda semifinal, ante el Atlético de Madrid.

Foto embed
Kylian Mbappé se ejercitó en el gimnasio este lunes 5 de enero de 2026 - EFE

Los convocados del Real Madrid

  • Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.
  • Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y David Jiménez. 
  • Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago. 
  • Delanteros: Vini Jr., Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.  

La primera semifinal de la Supercopa la disputan este miércoles el Barcelona, vigente campeón, y el Athletic Club levantarán el telón de la Supercopa de España que ya desde hace siete años se lleva a cabo en Arabia Saudita.

