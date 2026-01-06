Thibaut Courtois: "Queremos ganar el primer trofeo del año"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó las bajas con las que encaran la Supercopa de España, sin Kylian Mbappé en la semifinal ante el Atlético de Madrid, además de Éder Militao, Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, pero mostró las ganas que tienen de conquistar "el primer trofeo del año".
"Queremos ganar el derbi para jugar la final el domingo. El equipo está muy bien, hay alguna lesión pero el equipo está bien, todo el mundo ha vuelto muy bien y eso es lo importante. Queremos ganar", destacó Courtois tras recibir el trofeo como 'Jugador Cinco Estrellas Mahou de diciembre'.
El portero analizó como llega el Real Madrid a la Supercopa de España tras golear al Real Betis (5-1) en el primer partido del 2026. "Estamos con muchas ganas, mucho ritmo e intensidad. Estamos con confianza. Nos jugamos ahora el primer trofeo del año y queremos ganarlo", aseguró.
Courtois recibió el galardón individual antes de volar a Yeda por sus buenas actuaciones en el mes de diciembre. "Siempre es un halago recibir un trofeo individual de parte de la afición. Como portero, quizás significa que nos han llegado mucho y eso es lo menos bueno, pero personalmente ha sido un mes bueno. Estamos mejorando, hemos ganado el primer partido de 2026 y queremos más", sentenció.
Sin Mbappé
El Real Madrid encara la pelea por el primer título de 2026, la Supercopa de España, sin su gran referente goleador en la semifinal ante el Atlético de Madrid, por un esguince de rodilla que deja fuera a Kylian Mbappé, que ya fue baja en un derbi madrileño que acabó en empate y cuyas ausencias, once en 94 encuentros, solventó el equipo blanco con una sola derrota y un 63,6% de triunfos.
Pese al liderazgo que ejerce Mbappé en el terreno de juego, autor este curso de 29 goles en los 24 partidos que ha participado, el balance del Real Madrid sin el astro francés es positivo hasta la disputa de la Supercopa de España. De los once partidos que encaró en los 16 meses desde su aterrizaje, venció en siete, empató en tres y apenas salió derrotado en uno. Fue en la presente campaña ante el Manchester City en la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.
*Información EFE.